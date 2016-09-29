الميكروبات على حقائب اليد 10 أضعاف الموجودة على المراحيض

لندن ـ أماطَ خبراء التنظيف لدى helping.ae، المنصة الإلكترونية الرائدة لتقديم خدمات تنظيف المنازل في الشرق الأوسط، اللثام عن المخاطر المختبئة في حقيبة اليد النسائية.

تخيلي الأماكن التي تزورها حقيبة يدك في غضون يوم واحد فقط: المكتب، الأرض، الحمام، المقاعد…كلها أماكن مغطاة بالبكتيريا والجراثيم التي قد لا تلمسينها بيديك، ولكن حقيبتك بالتأكيد تلمسها.

والآن، فكري قليلاً بعدد المرات التي قمت بتنظيف حقيبتك فيها بدقة ثم حاولي تخيل مقدار البكتيريا والجراثيم التي تراكمت عليها في غضون سنوات قليلة.

يجدر بك إذن أن تشعري بالذنب إن لم تقومي بتنظيف حقيبتك، فحسب منشور الصحة والنظافة، يتواجد 10,000 نوع من البكتيريا في بضع سنتيميترات مربعة من حقيبة يدك، من بينها 30% بكتيريا برازية! نعم، قد يصدمك ذلك، فقد ورد في مقابلات أجراها الخبراء للتقرير العالمي للعلوم أن معدل النشاطات الميكروبية التي تدور داخل وخارج حقائب اليد وعلى مقابضها يزيد بمقدار عشرة أضعاف عن المراحيض.

والآن، فكري بالأماكن التي تحملين فيها حقيبة يدك وركزي على عدد المرات التي تلمسينها فيها، ثم تخيلي مقدار الجراثيم والقاذورات الممكن تواجدها على يديك. لمساعدتك على تكوين صورة متكاملة، نشرت جامعة كولورادو في بولدر دراسة تشير إلى تواجد 4,700 نوع مختلف من البكتيريا على اليد البشرية.

من بينها ملايين البكتيريا المتجمعة على حقيبة يدك. هناك بكتيريا حميدة غير مضرة ولكن هناك بكتيريا خطرة ومميتة. وعندما نقول حقيبة، فنحن لا نشير فقط إلى حقيبة يدك، بل إلى كيس التسوق أيضاً.

فوجدت دراسة قامت بها جامعة أريزونا عام 2013 إلى وجود بكتيريا شديدة الخطر في حقائب اليد، وهي ذات البكتيريا المتواجدة في أكياس التسوق.

وحسب معلومات صادرة عن مركز مكافحة الأمراض واتقائها (CDC)، تتسبب هذه البكتيريا بالإسهال، التهاب المجاري البولية، الأمراض التنفسية، التهاب السحايا والالتهاب الرئوي. لهذا فكري مرتين قبل أن تهملي العناية بحقيبة يدك.