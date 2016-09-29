سيميوني يستعين بميسي للدفاع عن جريزمان

لندن ـ أكد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على بايرن ميونيخ الألماني (1-0) مساء الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري الأبطال، مدافعا عن أنطوان جريزمان، لاعب الفريق، بعد إهداره ركلة جزاء خلال المباراة.

وقال سيميوني، خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، “أنا محظوظ كوني مدربا لهؤلاء اللاعبين. هم يلعبون بشغف والتزام كبيرين من الصعب إيجادهما. لقد أعجبني الفريق اليوم في كل شيء. لقد نفذ اللاعبون كل ما تم الاتفاق عليه تماما. نفذوا المطلوب في الهجوم وأيضا عرفوا كيف يستغلوا المساحات من خلال الهجمات المرتدة”.

وأردف “عندما عانى الفريق، عرفوا كيف يتحملون الضغط بدنيا بشكل جيد للغاية، مع الوضع في الاعتبار أننا لعبنا أمام أحد أفضل ثلاث فرق في العالم، يجب أن أقول إن مباراة اليوم تعد ضمن الأفضل منذ قدومي لتدريب الفريق”.

وأثنى المدير الفني على المجهود والعمل الكبيرين الذين بذلهما ثنائي الهجوم فرناندو توريس وجريزمان، ما أجبر تشابي ألونسو والتشيلي أرتورو فيدال على مراقبتهما وتسهيل المهمة على لاعبي الوسط بالوصول لمناطق بايرن.

وعقب المدرب الأرجنتيني على ركلة الجزاء التي أهدرها جريزمان “لا أرى أن هناك مشكلة في الأمر، لقد أهدر كما أهدر من قبله مارادونا وميسي وبلاتيني وزيكو. جريزمان هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وسيواصل تسديد ركلات الجزاء”.

وتابع “إنه يملك شخصية رائعة. نحن سعداء للغاية بالعمل الذي يقدمه. لقد بدأ الهجمة المرتدة التي جاء منها هدف كاراسكو، فضلا عن الكثير من الأشياء التي قام بها اليوم”.

وعن حظوظ الفريق في البطولة القارية، تحديدا إمكانية الفوز بها هذا الموسم، واصل سيميوني على نفس فلسفته في التفكير فقط في المباراة المقبلة.

وقال في هذا الصدد “أعتقد أنه ليس من الجيد التفكير مسبقا في المستقبل البعيد. هناك وقت طويل والنتائج التي حققناها تضعنا في موقف جيد حاليا، ولكن الأمر يعتمد أيضا عما سنقدمه أمام روستوف الذي لن يكون خصما سهلا وفقا لما قدمه اليوم أمام أيندهوفن”.

وانتزع (الروخيبلانكوس) صدارة المجموعة الرابعة بست نقاط بينما توقف رصيد بايرن عند ثلاث نقاط في المركز الثاني أمام بي إس ايندهوفن وروستوف الذي حسم التعادل بهدفين لكل منهما لقائهما اليوم في نفس الجولة.