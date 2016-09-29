روسيا تقترح إعلان هدنة لمدة 48 ساعة في حلب

موسكو - الأناضول - اقترحت روسيا، الخميس، إعلان هدنة لمدة 48 ساعة في مدينة حلب السورية، مؤكدةً في الوقت ذاته رفضها لاقتراح تقدمت به واشنطن لتحقيق هدنة من 7 أيام في المدينة، حسب وسائل إعلام روسية.

وذكرت شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية (رسمية) عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، “إن موسكو اقترحت إعلان هدنة لمدة 48 ساعة في حلب”.

ونقلت الشبكة عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله “نرفض الاقتراح الأمريكي بهدنة من 7 أيام في حلب”.

والأربعاء، هدد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بوقف تعاون بلاده مع موسكو في الملف السوري، إذا لم توقف روسيا ونظام بشار الأسد فوراً غاراتهما على حلب شمالي البلاد، والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.

وذكر بيان أصدرته الخارجية الأمريكية أمس، أن كيري أخبر لافروف في مكالمة هاتفية “أن الولايات المتحدة بصدد اتخاذ إجراءات (لم يحددها) لوقف التعاون الثنائي الروسي-الأمريكي في سوريا، بما في ذلك إنشاء مركز التنفيذ المشترك، ما لم تتخذ موسكو خطوات فورية لإنهاء الاعتداءات على حلب، والعودة إلى وقف الأعمال العدائية”.

ولم يأت بيان الخارجية الأمريكية على ذكر هدنة من 7 أيام.

ومنذ إعلان النظام السوري انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، تشن قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام.

وتعتقد مؤسسات حقوقية سورية، بوجود نحو 300 ألف مدني محاصرون في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة من حلب.