وفاة “حمّاد” المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني

رام الله - الأناضول - توفي صباح الخميس، نمر حمّاد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن عمر ناهر الـ 73 عاماً في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد صراعٍ مع المرض بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية “وفا”.

ونعى الرئيس الفلسطيني، مستشاره حمّاد (أبو المجد)، الذي وافته المنية صباح اليوم في بيروت التي كان يعالج فيها من “مرض عضال”، بحسب الوكالة الرسمية التي أشارت الى أنه كان مصاباً بمرض السرطان.

ومن المفترض أن يوارى جثمان حماد الثرى، الجمعة في مقبرة الشهداء بالعاصمة اللبنانية، حيت تسكن عائلته.

بدورها نعت منظمة التحرير الفلسطينية “القائد المناضل نمر حماد”، وأرسلت برقية تعزية لزوجته وأبنائه وعموم الشعب الفلسطيني، بحسب صائب عريقات أمين سر اللجنة.

وشغل حماد منصب المستشار السياسي للرئيس الراحل ياسر عرفات في أواخر حياة الأخير، ومنصب المشرف العام على المؤسسة الاعلامية التابعة للسلطة الفلسطينية، منذ عام 2008، وكذلك منصب سفير فلسطين في إيطاليا حتى العام 2007.

ومنذ العام 2007 شغل منصب مستشار الرئيس عباس حتى تاريخ وفاته.