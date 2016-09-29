إرودغان: تمديد حالة الطوارئ في مصلحة تركيا

أنقرة - رويترز – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس، إن تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى من مصلحة تركيا، إذ إنها تحتاج لمزيد من الوقت للقضاء على التهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو تموز.

وقال إردوغان متحدثاً بعد يوم من توصية مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة الطوارئ، إن هذه الإجراء عجل بالمعركة التي تخوضها أنقرة ضد الإرهاب معرباً عن اعتقاده بأن الأتراك يساندون هذه الخطوة.

وأضاف في كلمة أمام مجموعة من المسؤولين الإقليميين في قصر الرئاسة بأنقرة “ستجري الحكومة التقييم اللازم وتتخذ الخطوات الضرورية (في هذا الشأن).”.