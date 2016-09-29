الكرملين يقول انه سيواصل عملية سوريا وينتقد أمريكا

موسكو - رويترز – قال الكرملين الخميس، إن القوات الجوية الروسية ستمضي قدماً في عملياتها في سوريا ورفض بياناً أصدرته الولايات المتحدة عن الصراع هناك، ووصفه بأنه غير مفيد وطائش.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري موسكو، إلى وقف تحليق جميع طائراتها فوق مناطق الصراع في سوريا بما في ذلك حلب.

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال في مؤتمر هاتفي للصحافيين الخميس، إن القوات الجوية الروسية ستواصل دعم القوات الحكومية السورية وإن ما وصفها “بالحرب على الإرهاب” ستستمر.

ودعا بيسكوف واشنطن إلى تنفيذ وعدها بالتفرقة بين مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة و”الإرهابيين” ووصف البيان الأمريكي الأخير بشأن سوريا بأنه طائش وغير مفيد.

وكان يشير إلى بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي الذي قال يوم الأربعاء إن روسيا لها مصلحة في وقف العنف في سوريا لأن المتطرفين يمكن أن يستغلوا الفراغ هناك ويشنوا هجمات “على المصالح الروسية وربما المدن الروسية”.

وعلى الرغم من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا قال بيسكوف إن موسكو لا تزال مهتمة بالتعاون مع واشنطن لمحاولة حل الأزمة السورية.