تركيا مستعدة للتعاون مع روسيا بشأن الهدنة والمساعدات في سوريا

أنقرة - رويترز – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الخميس، إن بلاده “على أتم الاستعداد” للتنسيق مع روسيا بشأن وقف لإطلاق النار في سوريا وتوصيل مساعدات إنسانية إذا كانت لدى الكرملين رغبة في ذلك.

وأضاف “بحثنا قضايا وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية مع نظيرنا الإيراني السيد (محمد جواد) ظريف أمس. بعد تطبيع العلاقات بيننا نبحث نفس القضايا مع حليفتنا روسيا.”

وقال “يجب أن نبذل المزيد من الجهد من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وحل سياسي. إذا كانت روسيا مستعدة للتعاون معنا في مجالي وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية فإننا على أتم الاستعداد.”