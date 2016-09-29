الحكومة الفلبينية تؤكد التزامها بالمعاهدات العسكرية مع واشنطن

زامبوانجا - الأناضول – أكّد وزير الخارجية الفليبيني برفكتو ياساي، الخميس، أنّ بلاده ستظل ملتزمة بكافة المعاهدات العسكرية المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح ياساي، لدى لقائه بالصحافيين خلال مرافقته لرئيس الفليبين رودريجو دوتيرتي في زيارته فيتنام، أنّ تصريحات الأخير بشأن إنهاء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لن تلحق الضرر بالاتفاقات العسكرية المبرمة بين واشنطن ومانيلا.

وقال دوتيرتي، في كلمة ألقاها أمام جالية بلاده في فيتنام، الأربعاء، إنّ المناورات العسكرية المشتركة، التي ستجري بين بلاده والولايات المتحدة الامريكية، ستكون الأخيرة.

وتابع ياساي قائلاً: “الرئيس سيحترم كافة المعاهدات العسكرية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت الاتفاقيات المبرمة توجب علينا القيام بمناورات مشتركة، فإن علينا احترام ذلك أيضاً”.

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الفليبيني، هيرمونيس إسبرسون، للصحافيين إنّ الرئيس دوتيرتي كان يقصد في تصريحاته أن المناورة العسكرية المشتركة التي ستجري مع الولايات المتحدة الامريكية الأسبوع المقبل، ستكون الأخيرة في هذا العام.

جدير بالذكر أنّ الرئيس الفليبيني رودريجو دوتيرتي كان قد أعلن عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أيار/ مايو الماضي، أنه سيتبع سياسة خارجية مستقلة وسيعمل على على تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.