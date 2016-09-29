الجيش العراقي يحرر منطقة البوذياب من قبضة “الدولة” غربي البلاد

الأنبار - الاناضول – قال اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، قائد عمليات الأنبار (إحدى تشكيلات الجيش العراقي)، الأربعاء، أن قواته حررت منطقة البوذياب في جزيرة الرمادي (غرب) من تنظيم الدولة الاسلامية.

وأوضح المحلاوي، أن “قطعات من الجيش العراقي بالفرقة العاشرة تمكنت اليوم، من تحرير منطقة البوذياب التابعة لجزيرة الرمادي، شمال مدينة الرمادي، من تنظيم داعش بالكامل”.

وأضاف المحلاوي، أن “قطعات الجيش استطاعت تحرير البوذياب التي تعتبر اول منطقة في جزيرة الرمادي، بعد هروب عناصر تنظيم داعش منها الىعمق الجزيرة نتيجة تكبدهم خسائر مادية وبشرية”.

وتابع المحلاوي، أن “طيران التحالف الدولي تمكن اليوم، من قصف تجمع للإرهابيين في جزيرة الرمادي، وأسفر القصف عن قتل أربعة من تنظيم داعش وكبدهم خسائر مادية”.

ومن جانب اخر قال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، أن “طيران التحالف الدولي تمكن من قصف وكر للإرهابيين في جزيرة هيت شمال مدينة هيت 70كم غرب الرمادي، وأسفر القصف عن تدمير الوكر وقتل ستة إرهابيين فيه”.

ولا يزال تنظيم “الدولة” يبسط سيطرته على نحو 30 في المئة من مساحة الأنبار، كبرى محافظات العراق، التي شكلت على مدى العقد الأخير هاجساً أمنياً لبغداد بالنظر إلى أن طبيعتها الصحراوية مترامية الأطراف تسهل انتشار بؤر المتشددين.

وفي بغداد، قتل أربعة أشخاص، في تفجير عبوتين ناسفتين، في منطقتين في جنوب وشرقي العاصمة العراقية، وفق مصدر أمني.

وأوضح النقيب حسن النوفل الضابط في وزارة الداخلية، أن عبوة ناسفة انفجرت، ظهر اليوم، في منطقة ابو دشير، جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح.

وقتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة ثانية على مقربة من سوق شعبي في منطقة النعيرية، شرقي بغداد، بحسب النوفل.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هجومي بغداد على الفور، لكن السلطات العراقية عادة ما تتهم عناصر تنظيم “الدولة” الإرهابي بتفيذ هجمات مشابهة.