ولي العهد السعودي يبحث في تركيا ملفات سوريا والعراق والإرهاب

الرياض - د ب أ – أعلن الديوان الملكي السعودي الخميس، أن ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز توجه إلى تركيا في زيارة رسمية تدوم يومين يلتقي خلالها مع العديد من المسؤولين في أنقره.

وقال الديوان الملكي ، بيان أصدره ونشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) “استجابة للدعوة الموجهة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان , وبناءً على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز توجه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الجمهورية التركية اليوم الخميس″.

وأضاف أن الامير محمد بن نايف، “سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس التركي وعدد من المسؤولين في تركيا، لبحث العلاقات وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وكان سفير المملكة في أنقرة عادل مرداد قال إن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، سيتناول مع المسؤولين الأتراك خلال زيارته إلى تركيا، والتي تبدأ اليوم العلاقات الثنائيَّة والتطوّرات في المنطقة، وملف مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني في سوريا.

وأضاف مرداد ، في حوار مع صحيفة “المدينة” نشرته اليوم ، أن المملكة تتفق مع تركيا على مبدأ المحافظة على سلامة الأراضي العراقيَّة، ووحدته الوطنيَّة، ويجمع البلدان على ضرورة تفعيل الحل السياسي في العراق، وتحقيق التوافق والمصالحة .