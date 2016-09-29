فتح: جميع اتصالاتنا مع حماس تتم عن طريق قطر فقط

رام الله ـ “القدس العربي”: قالت حركة فتح ان جميع الاتصالات للمصالحة مع حركة حماس تتم فقط عن طريق قطر.

وفي رد على تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق حول عدم وجود اتصالات لعقد جلسة جديدة للمصالحة، قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في حديث لإذاعة صوت فلسطين ان الاتصالات تمت بين حركة فتح والقيادة القطرية مباشرة قبل عيد الاضحى، اذ ابلغ وزير الخارجية القطري سفير فلسطين لدى قطر انه آن الأوان لاستئناف جلسات المصالحة، مشيرا الى أن الحركة اكدت جاهزيتها لاستئناف اللقاءات، مبينا انه “حتى الآن لم يأتينا تاريخ محدد من الجانب القطري”.

وأكد الاحمد ان اللقاءات التي ستجرى يجب ان تقود الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني او الذهاب للانتخابات بالحكومة الحالية مشددا على ان حركة فتح جاهزة لعقد الانتخابات في كلا الحالتين.