مسؤول بالمعارضة السورية: قوات موالية للحكومة تسيطر على معسكر حندرات شمالي حلب

بيروت - رويترز – قال مسؤول بالمعارضة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات موالية للحكومة سيطرت على معسكر حندرات شمالي حلب الخميس.

وهذه هي المرة الثانية التي تسيطر فيها القوات الحكومية على المعسكر منذ بدأت عملية عسكرية في حلب الأسبوع الماضي.

وأكد زكريا ملاحفجي من جماعة (فاستقم) أن المعسكر وقع في يد القوات الحكومية، التي كانت سيطرت عليه يوم السبت الماضي قبل أن تنتزعه المعارضة من جديد في هجوم مضاد في نفس اليوم.

وقال المرصد السوري إن الجيش السوري ومقاتلين موالين له سيطروا على المعسكر، لكن الاشتباكات ما زالت مستمرة في محيطه.