نجاة مسؤول أمني يمني من محاولة اغتيال بمحافظة عدن

صنعاء - د ب أ – نجا مسؤول أمني يمني الخميس، من محاولة اغتيال، نفذها مجهولون بمحافظة عدن، جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه، إن العقيد عبدالحكيم قاسم المشرقي، مسؤول في أمن مطار عدن، نجا من محاولة اغتيال، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته، بمديرية المنصورة، شمال عدن.

وحتى الآن لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال.

سبق، أن نفذ مسلحون ينتمون لتنظيم “الدولة الاسلامية”، عمليات اغتيالات وتفجيرات بعبوات وسيارات مفخخة بالمديرية ذاتها، خلال الأشهر الماضية.

في سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي لأمن عدن، في بيان له، مداهمة منزل أحد أبرز قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن، بإشراف مباشر من قوات التحالف العربي، ومدير أمن عدن اللواء شلال شايع.

وقال المكتب ، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “باشرت وحدة مكافحة الإرهاب عملية مداهمة منزل أمير تنظيم داعش وقائدها العسكري باليمن المدعو رضوان قنان”.

وأضاف، “وخلال تنفيذ العملية النوعية الناجحة في مدينة صيرة بمديرية كريتر، تم العثور على مخزن متفجرات متنوعه من بينها مادة (T.N.T) و أحزمة ناسفة و أجهزة تفجير عن بعد و أسلحة متوسطة وكميات كبيرة من القذائف والصواعق بمختلف انواعها”.

وأوضح أن تلك العملية تأتي ضمن عدة عمليات نوعية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بإدارة أمن عدن، “على معاقل الجماعات الإرهابية التي كانت تستخدمها كمخازن للأسلحة وتصنيع الأحزمة والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة لتنفيذ أعمال التفجيرات الإرهابية”.

وتعاني محافظة عدن، منذ أشهر من اختلالات أمنية وعمليات اغتيالات طالت أفراداً وقيادات في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية في المحافظة، تبنى العديد منها تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية “داعش”.