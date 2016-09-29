مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين بتفجير انتحاري غربي الانبار

الرمادي - د ب أ – أعلن مصدر عسكري عراقي الخميس، مقتل جنديين عراقيين وإصابة ثلاثة آخرين بتفجير انتحاري غرب الانبار.

وقال المصدر إن انتحارياً يستقل عربة مفخخة أقتحم نقطة للجيش العراقي في مفرق عكاشات على الطريق ما بين قضائي القائم والرطبة، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

يشار ان تنظيم الدولة يسيطر على قضاء القائم منذ منتصف عام 2014 ،فيما تستعد القطعات العسكرية الى تنفيذ عملية عسكرية لتحريره منه.

وأضاف المصدر أن قناصاً من تنظيم الدولة أطلق نيرانه باتجاه تجمع للجيش العراقي، بالقرب من منطقة البو علي الجاسم وسط جزيرة الرمادي/ 110 كم غرب بغداد/ ما أسفر عن مقتل جنديين عراقيين في الحال.

وتشهد جزيرة الرمادي منذ أسبوع عملية عسكرية لتحريرها من قبضة تنظيم الدولة.