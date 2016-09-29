وزير الدفاع التركي وقائد القوات البرية يتفقدان الحدود مع سوريا

أنقرة- الأناضول- أجرى وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، وقائد القوات البرية، الفريق أول صالح ذكي جولاق، الخميس، جولة تفقدية في للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وذكرت مصادر عسكرية لـ”الأناضول”، أن إشيق وصل صباح الخميس في طائرة عسكرية برفقة “جولاق” إلى ولاية غازي عنتاب (جنوب شرق)، قادما من العاصمة أنقرة، وبعدها زار قيادة الكتيبة المدرعة الخامسة الحدودية، ثم توجه إلى ولاية كليس المتاخمة للحدود مع سوريا.

وفي كليس، التقى أشيق، قائد الجيش الثاني الفريق متين تمل و قائد القوات الخاصة الفريق زكائي أقسقالي، وتوجهوا إلى مركز إدارة عمليات درع الفرات بالولاية، بحسب المصادر ذاتها.

واطَلع إشيق على سير العمليات داخل سوريا والتدابير الأمنية المتخذة في المناطق الحدودية، وتواصل من مركز العمليات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة (اتصال بالصوت والصورة) مع قادة الوحدات المشاركة في درع الفرات.

وبعث أشيق خلال اتصاله مع قادة الوحدات، رسائل دعم وتقدير لكافة الجنود والضباط المشاركين في العملية، قائلا “أولويتنا هي تطهير المنطقة من كافة العناصر الإرهابية”.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.