مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا

نيويورك (الأمم المتحدة) “القدس العربي”- من عبد الحميد صيام ـ يعقد مجلس الأمن صباح اليوم الخميس جلسة دورية مفتوحة لبحث الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وسيقدم ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من جنيف تقريرا مفصلا حول الأوضاع الإنسانية والتطورات الميداينة والمتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المحاصرين في كافة أنحاء سوريا.

وسيوضح أوبراين أن المساعدات الإنسانية قد وصلت لنحو أربعة ملايين سوري داخل البلاد خلال الشهر الماضي وتمت عمليات إجلاء للمدنيين من داريا والفوعة ومضايا.

وستحتل الأوضاع الإنسانية في مدينة حلب الجانب الأكبر من الإحاطة على ضوء التطورات الميدانية الأخيرة والتي تركت نحو 250,000 في حالة حصار كامل في حلب الشرقية. كما ستثار مسألة توقف الاتصالات بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة على خلفية التوتر الذي أصاب العلاقة في الأسبوعين الأخيرين وتبادل التهم في إنتهاك إتفاقية وقف الأعمال العدائية التي وقعها الطرفن في 9 أيلول/ سبتمبر. كما سيتطرق التقرير إلى مسألة إستهداف طواقم الإغاثة الصحية والمستشفيات ومرافق الرعاية والتي أثيرت في جلسة مجلس الأمن يوم الأربعاء وإعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، جرائم حرب يجب أن يمثل مرتكبوها للعدالة.

وسيتطرق أوبراين في كلمته إلى حادثة يوم 19 أيلول /سبتمبر حيث إستهدفت قافلة إنسانية في طريقها إلى حلب وسقط عدد من عمال الإغاثة مما دعا الأمم المتحدة إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وسيدعو أوبراين في كلمته إلى ما دعا إليه المبعوث الخاص لسوريا، ستيفان دي مستورا: وقف الغارات الجوية أولا في مناطق المدنيين والإلتزام بهدنة أسبوعية لمدة 48 ساعة لإيصال المساعدات الإنسانية وإستئناف الحوار السياسي في أقرب فرصة للعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة.