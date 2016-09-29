مصر تتسلم ناقلات جند مدرعة من الولايات المتحدة

القاهرة- د ب ا- تسلمت القوات المسلحة المصرية مجموعة من ناقلات الجند المدرعة المتطورة من طراز “MRAP” الأمريكية، والتي تساهم في دعم القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة في تنفيذ مختلف المهام, وذلك تأكيدا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد ملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة تشارلز هوبر، خلال مراسم تسلم الناقلات، أهمية الحدث باعتباره مؤشرا واضحا على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر, والتي تمتد على مدي ما يقرب من ثلاثة عقود لبناء القدرات الدفاعية والأمنية في مصر،حسبما ذكر اليوم الخميس موقع “اخبار مصر” الالكتروني.

وأعرب السفير الأمريكي، الذي حضر مراسم التسلم، عن تطلعه لنجاح مصر في مختلف المجالات, مؤكدا أن تحقيق الاستقرار يؤدى إلى المزيد من النجاحات على المسارين الاقتصادي والاجتماعي, مضيفا أن مصر القوية هي أمن واستقرار المنطقة بأثرها, ومن مصلحة العالم أجمع أن يرى مصر حرة مستقرة ذات دور فعال في المنطقة.