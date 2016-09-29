أعضاء الكنيست العرب من القائمة العربية المشتركة لن يشاركوا في جنازة بيريز

القدس المحتلة- أ ف ب- اعلنت النائب في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما الخميس أن النواب العرب من القائمة العربية المشتركة لن يشاركوا في مراسم وداع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز الخميس، ولن يسيروا في جنازته الجمعة.

وقالت توما من القائمة العربية المشتركة لوكالة فرانس برس “انا استغرب أن يتوقع منا أحد المشاركة في جنازة بيريز أو بما يسمى الحداد القومي”.

واضافت توما وهي من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة “لم يكن هناك اي قرار منا في القائمة المشتركة بمقاطعة الجنازة، لم نجتمع لنقرر عدم المشاركة، كان مفهوما ضمنا من الجميع اننا لن نشارك في مراسم الوداع أو الجنازة”.

وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيست، وهي القوة الثالثة من حيث عدد النواب.

واعتبرت توما أن بيريز “في النهاية تحدث عن السلام وهو صاحب مشروع اوسلو ووقع عليه، لكنه ايضا راعي الاستيطان اليهودي في الاراضي المحتلة، وصاحب فكرة مفاعل ديمونا والتسلح النووي، ومن ارتكب مجزرة قانا عام 1996 في جنوب لبنان”.

ووصفت بيريز بانه “شخصية مركبة، ومن المبالغ فيه ان نكون جزءا من الحزن القومي”.

وتوفي بيريز الاربعاء عن 93 عاما اثر اصابته بجلطة دماغية.

من جهته قال عضو الكنيست من الحركة الاسلامية مسعود غنايم لوكالة فرانس برس “شمعون بيريز لم يفعل شيئا لصالح الشعب الفلسطيني، في حين قام بالكثير من الاعمال لصالح الحركة الصهيونية وبناء دولة إسرائيل”.

واستذكر النائب غنايم العضو ايضا في القائمة العربية المشتركة مواقف بيريز فقال “هو مؤسس المشروع الاستيطاني، وكان وزيرا للدفاع عام 1976 في يوم الارض عندما سقط لدينا شهداء، لذلك لا يوجد ما يدعونا للمشاركة” في تأبينه وفي جنازته.

واضاف “صحيح انه صاحب مشروع حل الدولتين، والمطالب بمساواة المواطنين العرب باليهود، لكنها محطات قليلة في مسيرته”.

وسجي جثمان بيريز الخميس أمام مقر الكنيست في القدس ليتاح للاسرائيليين القاء النظرة الاخيرة على رئيسهم السابق. وسيشيع جثمانه في القدس المحتلة الجمعة في جنازة سيحضرها عدد من قادة دول العالم.

وسيدفن بيريز في مقبرة جبل هرتزل التي دفن فيها عدد من كبار القادة الإسرائيليين.

ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 الف نسمة ينحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وهم يشكلون 20% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.