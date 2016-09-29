حليمة بولند تتنكر مع شابين داخل سيارة في زيارة للسعودية

الرياض ـ نشرت الإعلامية الكويتية، المثيرة للجدل حليمة بولند، على حسابها في “سناب شات” مقطع فيديو لها من داخل سيارة فاخرة استقبلتها لدى وصولها السعودية.

وبدت حليمة بولند داخل السيارة من نوع زولز رويس قادمة من المطار، ومعها شابان لم تتحدد هويتهما، وبدت بولند في زي خاص مختلف عن عادتها في ارتداء الملابس الجريئة التي عادة ما تثير الانتقادات.

وظهرت بولند في الفيديو بالنقاب، بعد وصولها إلى السعودية، حيث سألت جمهورها إن كانت تظهر فيه بالشكل المناسب، معبرة في ذات الوقت عن حبها الكبير للشعب السعودي.