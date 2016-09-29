بعد أسبوع من توقيفها… الإفراج عن الأردنية زين كرزون

عمان ـ قرر المدعي العام شمال العاصمة الأردنية عمّان، الإفراج عن الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زين كرزون بكفالة مالية، بعد أسبوع من توقيفها في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة المخصص للنساء.

وأوقفت زين كرزون وهي شقيقة الفنانة ديانا كرزون، أثناء عودتها من رحلة سفر عبر مطار الملكة علياء الدولي، بتهمة القدح والذم، إثر شكوى رفعت ضدها من قبل أشخاص، بعد نشرها مقاطع فيديو قيل إنها تسيء للمجتمع الأردني.

لكنّ ديانا كرزون، شقيقة زين، قالت بعد اعتقالها إن السبب الحقيقي وراء توقيف شقيقتها، هو إثارتها لقضية فتاة تعرضت لخطأ طبي في أحد المستشفيات الحكومية أدى لوفاتها.

وأكدت أن الفتاة التي لجأت لشقيقتها، أجرت عملية تصغير معدة وعانت على مدار سنتين من أعراض جانبية بسبب العملية، وزين تم إيقافها لأنها اهتمت بقضية تلك الفتاة، حيث عرضت الملفات الطبية المتعلقة بالفتاة على أطباء اختصاصيين، أكدوا أن الفتاة وقعت ضحية لخطأ طبي أدى لوفاتها فيما بعد.

وقالت ديانا كرزون، إن الطبيب المسؤول عن العملية رفع قضية على شقيقتها بعد نشرها فيديو يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية والخطأ الطبي الذي وقع به، وهو السبب الذي أودى بشقيقتها إلى السجن.