تقدم عليه زبون في الطابور… فربح المليون

اوكلاند ـ إستطاع رجل نيوزلندي أن يربح مليون دولار، بفضل متسوق زاحمه على دوره في الطابور.

ويقول الرجل الذي لم يرغب بالكشف عن هويته، إنه كان ينتظر دوره في الطابور بأحد المتاجر المحلية في مدينة تاورانجا، عندما دخل زبون آخر أمامه في الطابور. ولأنه لم يكن على عجلة من أمره، لم يعترض على ذلك، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية.

وبعد انتظار لبضع دقائق، وصل دور الرجل المحظوظ، واشترى بطاقة يانصيب وهو في طريقه للخروج من المتجر، من دون أن يعلم أن هذا التأخير البسيط سيكون سبباً في تحويله إلى مليونير في وقت لاحق.

ويقول الرجل الذي فاز بمليون دولار بفضل المتسوق الذي أخذه دوره في الطابور “لم أكن في عجلة من أمري، وسمحت له بأخذ دوري دون أن أقول أي شيء، وأظن أنني حصلت على مكافأتي، فلو لم يحدث ذلك، لربما كانت الجائزة من نصيب ذلك الرجل”.

ولم يتحقق الرجل من أرقام البطاقة إلا بعد عدة أيام، ولم يصدق عينيه عندما اكتشف أنه ربح مليون دولار، وسرعان ما زف خبر الفوز لزوجته التي شعرت بسعادة غامرة، ويقول الزوجان إنهما يخططان لشراء منزل جديد بهذه الأموال.