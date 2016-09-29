إماراتية تطلب الطلاق من زوجها بسبب رؤوس الذبائح

دبي ـ طلبت سيدة في دبي الطلاق من زوجها، بعد أن استضاف أسرتها على مأدبة طعام وقدم لهم الذبائح المشوية ولكن بدون رأس.

وأوضح استشاري أسري في الإمارات تفاصيل الواقعة إلى تقدم سيدة عربية بطلب الطلاق من زوجها بعد أسبوع واحد فقط من الزواج، وذلك بسبب مخالفة الزوج العادات والتقاليد لدى قبيلتها، بأن استضاف أهلها في منزله وقدم الذبائح المشوية بدون رأس ما تسبب في خلاف على المائدة، وامتناع أهلها عن الأكل والخروج من منزل الزوجين غاضبين.

وأضاف أن طلب الطلاق كان جدياً، واعتبرت الزوجة أن فعلة زوجها مهينة ولا يمكن أن تغتفر والغريب هو مساندة الأهل لموقف ابنتهم.