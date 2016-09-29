روسيا تنفي تلقي أي رسائل من حفتر تتضمن طلب تزويد ليبيا بأسلحة

موسكو ـ د ب ا ـ نفت وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا أن تكون روسيا قد تلقت أي رسائل من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يتضمن تزويد بلاده بأسلحة.

وأشارت زاخاروفا إلى ضرورة إعادة تقييم والنظر في سلبيات وإيجابيات حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا،حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة “سبوتنيك” الروسية .

كانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر مقربة من الدوائر الدبلوماسية الروسية قولها إن حفتر طلب من روسيا توريد أسلحة للقوات الليبية، وذلك من خلال المبعوث الخاص له وسفير ليبيا لدى المملكة العربية السعودية عبد الباسط البدري.

ونفت، أمس الأربعاء، مصادر ليبية مقربة من حفتر الأمر لـ”سبوتنيك” وأوضحت أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ومن المستحيل أن تقوم بخرق قوانينه.

يذكر ان الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر يخوض قتالا ضد التنظيمات الارهابية في مدينة بنغازي.