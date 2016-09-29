مقتل خمسة مسلحين إسلاميين برصاص الجيش الجزائري في جنوب شرق البلاد





الجزائر- أ ف ب- قتل خمسة مسلحين إسلاميين الخميس في عملية عسكرية في منطقة باتنة (جنوب شرق)، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية.

وأفاد بيان الوزارة أن الجيش قتل “خمسة إرهابيين” في عملية لا تزال جارية تنفذ في إطار محاربة الإرهاب في منطقة جبل الوسلاتي قرب باتنة التي تقع على بعد 450 كلم جنوب شرقي العاصمة.

وأضاف المصدر أنه تم ضبط أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة.

ومنذ بداية 2016 قتل أكثر من 106 مسلحين إسلاميين في عمليات للجيش الجزائري في شرق البلاد وجنوبها، بحسب حصيلة لـ “فرانس برس″ تعتمد بيانات رسمية جزائرية.