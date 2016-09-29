“حماس″ و”الجبهة الشعبية” تدعوان عباس للتراجع عن المشاركة في جنازة بيريز





غزة- الأناضول- دعت كل من “حماس″ والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” الرئيس محمود عباس إلى التراجع عن المشاركة في جنازة رئيس إسرائيل السابق شمعون بيريز المقررة غداً الجمعة.

وقالت “حماس″، في بيان تلقت “الأناضول” نسخة منه مساء اليوم الخميس:” ندعو محمود عباس إلى التراجع عن قرار المشاركة بتشييع المجرم شمعون بيريز″.

واعتبرت الحركة مشاركة الرئيس بأنها “توفر غطاءً للأطراف الأخرى بالهرولة السياسية وتشجيعاً لها للتطبيع مع إسرائيل، عدا عن آثارها الكارثية على صعيد العمل الوطني الفلسطيني”.

من جهتها، رأت “الجبهة الشعبية” (فصيل يساري) أن مشاركة عباس وأية قيادة فلسطينية أخرى في الجنازة “تلحق أشد الضرر بالشعب الفلسطيني، وبالعلاقات الداخلية”.

وتابعت، في بيان تلقت “الأناضول” نسخة منه، “المشاركة في الجنازة تجاوز للإجماع الشعبي الذي يرى في الهالك شمعون بيريز مجرم ومحتل ومرتكب مجازر مروعة ضد شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية”.

وفي وقت سابق، صرح محمد المدني، مسؤول لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في حركة “فتح”، لـ “الأناضول”، أن الرئيس عباس سيترأس وفداً فلسطينياً للمشاركة في جنازة بيريز الذي توفي يوم أمس الأربعاء بعد نقله إلى المستشفى قبل أسبوعين، إثر إصابته بجلطة دماغية.

ومن المقرر أن يتم غداً الجمعة، تشييع جثمانه في مدينة القدس الغربية.

وتستعد إسرائيل لاستقبال عشرات من رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء ورؤساء برلمانات، يتوقع وصولهم للمشاركة في تشييع الجثمان.

ورجحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب قائمة حصلت “الأناضول” على نسخة منها اليوم، مشاركة 16 رئيس دولة في الجنازة، وسط إجراءات أمنية مشددة.