العثور على عبوة ناسفة على جسر في درسدن شرق ألمانيا





درسدن- د ب أ- عثر العاملون بأحد مراكز خدمات الأمن الخاصة على عبوة ناسفة فوق جسر ماريا بمدينة درسدن شرق ألمانيا.

وقالت شرطة المدينة إن هؤلاء الأفراد شاهدوا بعد ظهر اليوم الخميس عبوة بلاستيكية فيها العديد من الأكواب التي تبرز منها أسلاك قرب أحد أعمدة الجسر.

وطلبت الشرطة من المختصين بمكتب مكافحة الجريمة في الولاية فحص هذه الأجسام، مشيرة إلى أن الخبراء توصلوا إلى أنها عبوة ناسفة.

أضافت الشرطة أن التحقيق يجري الآن فيما إذا كان هناك علاقة بين هذه العبوة والعبوتين اللتين انفجرتا يوم الاثنين الماضي بالمدينة.

وكانت عبوتان ناسفتان انفجرتا مساء الاثنين الماضي بفارق وقت قصير أمام باب مسجد بالمدينة وداخل قاعة للمؤتمرات بدرسدن يتم فيها التحضير لاستقبال رئيس الدولة يوم الثالث من تشرين أول/ أكتوبر المقبل فيما يطلق عليه يوم الوحدة الألمانية.

ولم تقع إصابات بشرية في هذين التفجيرين.