هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار يقتل عنصرين بارزين لـ “القاعدة” باليمن

صنعاء- رويترز- قال مسؤولون محليون لـ “رويترز″ اليوم الخميس إن عنصرين بارزين بفرع تنظيم “القاعدة” في اليمن قتلا في هجوم يعتقد أن طائرة أمريكية بدون طيار نفذته بمحافظة البيضاء في وسط البلاد.

والهجوم الذي وقع في منطقة الرداع هو الثالث بوسط اليمن هذا الأسبوع. واستهدف الهجومان السابقان قادة محليين في البيضاء ومحافظة مأرب القريبة.

وتقرّ الولايات المتحدة باستخدام الطائرات بدون طيار لمكافحة التنظيم المتشدد في اليمن، والذي ينظر إليه كأحد أخطر فروع “القاعدة”، لكنها لا تعلق علانية على الهجمات.

واستغل تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” الحرب الأهلية في اليمن ليقيم موطئ قدم له في البلد الفقير وقتل عدد من قادة التنظيم في ضربات بطائرات بدون طيار في السنوات الأخيرة.