سوريا تنتقد التحالف الأمريكي لتدميره جسرين في شرق حلب

بيروت- رويترز- انتقد النظام السوري اليوم الخميس التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية” لتدميره جسرين على نهر الفرات هذا الأسبوع، في مناطق يسيطر عليها التنظيم المتشدد شرق البلاد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات حربية تابعة للتحالف في الأعم الأغلب أصابت الجسرين في محافظة دير الزور يومي الثلاثاء والأربعاء مما جعلهما غير قابلين للاستخدام.

ونقل التلفزيون السوري عن وزارة الخارجية قولها إن الهجمات تأتي “تأكيداً لنهج التحالف القائم على قصف وتدمير البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية السورية من خلال اعتداءات متكررة”.

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن الجسرين كان يستخدمهما مئات الآلاف من المدنيين.

وأضاف المرصد أن تدمير الجسرين سيعرقل تسليم شحنات الإغاثة إلى مناطق في حاجة لها وسيعوق تنقل المدنيين.

وتقود الولايات المتحدة حملة ضد “الدولة الإسلامية” في شرق سوريا دعما لمقاتلين عرب وأكراد على الأرض بغارات جوية.