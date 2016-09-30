﻿الجزائر تنجح في قلب المعادلة في آخر لحظة وتقود دول أوبك إلى اتفاق!

الجزائر ـ «القدس العربي»: نجحت الجزائر في قلب المعادلة في آخر لحظة وقادت دول منظمة أوبك إلى اتفاق كان يبدو مستحيلا، بالنظر إلى الخلافات التي سادت الاجتماعات المغلقة التي جرت على هامش اجتماع منتدى الطاقة، وهو اتفاق اعتبره كل من رئيس منظمة أوبك وكذلك وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة بالتاريخي، بتسقيف الإنتاج ابتداء من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

واضطر الصحافيون، الذين غطوا الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك، إلى الانتظار ست ساعات، وهي المدة التي استغرقها الاجتماع، مع تسرب أخبار من داخل القاعة المغلقة تفيد بالتوصل إلى اتفاق، وهي معلومات بدت غريبة مقارنة بالأجواء التي غطت على الاجتماعات واللقاءات التشاورية التي جرت خلال اليومين الماضيين.

وعندما دخل وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إلى جانب رئيس منظمة أوبك وزير الطاقة القطري أحمد السادة، القاعة التي عقدا فيها المؤتمر الصحافي، بدا من ملامحهما أنه تم التوصل أخيراً إلى اتفاق، وأنه لم يكن صعبا التوفيق بين الفرقاء داخل قاعة الاجتماعات، وأن الجزائر ألقت بكامل ثقلها حتى يتحول هذا الاجتماع غير الرسمي إلى رسمي، وبأن توفق بين العربية السعودية وإيران، وذلك بالتركيز على نقاط الالتقاء وتفادي الأمور الخلافية.

وجاء الاتفاق على هذا النحو، تسقيف الإنتاج عند حدود 32,5 مليون برميل يوميا إلى 33 مليون برميل يوميا، وأن هذا القرار سيتم تثبيته في اجتماع اوبك الرسمي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وتشكيل لجنة من الخبراء تضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق، وتوزيع الحصص الجديدة على الدول، وهو الأمر الذي لم يشأ لا وزير الطاقة الجزائري ولا رئيس منظمة أوبك الخوض فيه.

واعتبر نور الدين بوطرفة أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في اجتماع الجزائر، تاريخيا، ليس بسبب الاتفاق على تسقيف الأسعار فقط، بل لأن المنظمة تكلمت بصوت واحد، واتفقت على أن تعود للعب دورها كمتحكم في السوق النفطي، وهو الدور الذي تخلت عنه منذ سنوات.

من جهته أوضح رئيس منظمة أوبك أن الاتفاق لم يكن ليتم لولا الجهود التي بذلتها الجزائر، بداية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووصولا إلى رئيس الوزراء عبد المالك سلال، معتبرا بدوره أن الاتفاق تاريخي، وأن القرار الذي تم اتخاذه سيساهم في استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية، بما يحفظ مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وأن الدول متفقة على مراعاة ظروف بعض الدول مثل ليبيا ونيجيريا وإيران بخصوص خفض الإنتاج الذي من المقرر أن يدخل حيّز التطبيق في تشرين الثاني / نوفمبرالمقبل.

وكانت الجزائر قد وظفت، بحسب ما تم تسريبه من معلومات، علاقاتها مع دول الخليج مثل السعودية وعلاقاتها مع إيران من أجل حمل البلدين على تجاوز خلافاتهما، التي كادت تنسف الاجتماع حتى قبل أن يبدأ، وضغطت باتجاه حمل البلدين على التنازل في سبيل التوصل إلى اتفاق، وهو اتفاق يبقى حبيس مدى التزام دول المنظمة به.