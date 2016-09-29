﻿عباس يرأس اليوم وفدا لتشييع بيريز ومصر والأردن وعمان والمغرب تشارك بوفود

الناصرة ـ إسطنبول «القدس العربي» من وديع عواودة وإسماعيل جمال: وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في القدس المحتلة، وبحضور العشرات من قادة وزعماء العالم، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وغياب ملحوظ لقادة عرب ممن تربطهم بإسرائيل معاهدات سلام، يشيع اليوم في القدس المحتلة، جثمان الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز الذي توفي أول من أمس في مستشفى في القدس المحتلة عن عمر يناهز 93 عاما. ويقود المشيّعين من زعماء العالم الرئيس الأمريكي باراك اوباما، والرئيس الأسبق بيل كلينتون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وولي العهد البريطاني تشارلز، ورئيس الوزراء الكندي جستين ترودو.

وأكد نبأ مشاركة الرئيس عباس محمد المدني، مسؤول لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في حركة «فتح»، في تصريح لوكالة الأناضول التركية. وقال إن الرئيس سيشارك في التشييع على رأس وفد يضم أربع شخصيات. وبحسب بيان الخارجية الإسرائيلي فإن بنيامين نتنياهو وافق أمس على طلب الرئيس عباس الرسمي المشاركة في الجنازة، ودعت حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس عباس للتراجع عن قرار المشاركة في التشييع.

وحملت الإذاعتان الإسرائيلية العامة والجيش على القيادات السياسية لفلسطينيي الداخل، لأنها لم تعلن مشاركتها بتشييع الجثمان والتزمت الصمت حيال رحيله. ووظفت الخارجية الإسرائيلية تغريدات لوزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة للتهجم على القيادة العربية في إسرائيل، قال فيها «إرقد بسلام يا رجل الحرب والسلام الذي لا يزال بعيد المنال في الشرق الأوسط». وأثارت هذه التغريدات غضب العديد من المغردين العرب على الموقع، معتبرين أنها «في غير محلها». وقال المعارض البحريني، البرلماني السابق، جلال فيروز، «‏وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، يعزي ويترحم على الإرهابي وقاتل الأطفال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بيريز».

وتساءل المغرد فاضل خليل، قائلا: «كيف يرقد بسلام وصرخات الأمهات الثكالى تطارده؟. كيف يرقد بسلام ودماء الشهداء في فلسطين ولبنان تستصرخ الانتقام؟».

بينما قال الناشط الحقوقي البحريني يحيى الحديد، «موقف وزير الخارجية البحريني لا يمثل شعب البحرين الذي يقف إلى جانب حقوق الشعوب المظلومة في العالم، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق».

ورغم غياب القادة العرب عن الجنازة، إلا أن بعضهم تمثلوا بوفود. وحسب الناطق بلسان الخارجية عمنوئيل نحشون، يمثل مصر في الجنازة وفد برئاسة وزير خارجية مصر سامح شكري، والمغرب مستشار الملك أندريه أزولاي. وستتمثل عُمان بالشيخ خميس بن محمد الفارسي ممثل السلطان قابوس، كما سيشارك الأردن بوفد وقد رفض المتحدث تأكيد أو نفي إن كان سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء جواد العناني. يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين، قدم فيها تعازيه لرحيل بيريز. وجاء فيها: «يجب على قادة إسرائيل وكل الأطراف المعنية الحفاظ والبناء على جهود بيريز في مسيرة السلام الفلسطينية – الإسرائيلية ودعمه لحل الدولتين وتشارك تركيا التي لم تبعث ببرقية تعزية بنائب وزير خارجيتها أحمد يالديز.

وفي إقليم كردستان في العراق، أقام عدد من الناشطين في مدينة دهوك مجلس عزاء ببيريز، تقديراً لموقفه الداعم للقضية الكردية ودفاعه عن الكُرد بحسبهم. ولم تحضر أي جهة رسمية أو حزبية – حتى الآن – هذه الفعالية المثيرة للجدل بحسب موقع قناة «روداو» الكردية. وأكد الناشطون أن المجلس مسألة شخصية تبناها عدد من الناشطين الشباب، ولا علاقة لها بسلطات إقليم كردستان.