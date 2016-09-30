مهرجان المسرح التجريبي المعاصر يلقي الضوء على المسرح الأفريقي بحضور اثنين من رواده
القاهرة – «القدس العربي»: ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر (والمقامة خلال هذه الفترة من 20 إلى 30 أيلول/ سبتمبر الجاري) تقام ندوة وحوار مفتوح حول المسرح الأفريقي المعاصر خلال ندوة تديرها أسماء يحيى الطاهر استاذة علوم المسرح في كلية الآداب، وذلك يوم غد الخميس في قاعة أوزيريس في «غاردن سيتي» في القاهرة.
يشارك في الندوة عدد من ضيوف المهرجان وهم الممثلة والمؤلفة والمخرجة والمنتجة الكينية (مومبى كايجوا) التي كرمت خلال حفل إفتتاح المهرجان، والتي كانت لها إسهامات عدة في مجال المسرح المجتمعي، فهي ترأس مؤسسة لفرقة كانفاس للفنون التي تقدم عروضًا متعلقة بالإدمان والعنف. بالإضافة إلى الشاعرة والممثلة الكينية (سيتاوا ناموالي)، والكاتبة المسرحية (ديبورا آسيموي) من أوغندا، وهي أحد مؤسسين مهرجان كامبالا للمسرح العالمي.
تأتي هذه الندوة في إطار التعريف بالمسرح الأفريقي المعاصر في بلدان إفريقية مجاورة، في محاولة لخلق تماس بين الثقافات الأفريقية المفقودة منذ سنوات طويلة. فقد أقر مؤرخو المسرح الأفريقي للبدايات الأولى للمسرح في أفريقيا عام 490 قبل الميلاد، والتي وقتها عرضت فيه أول مسرحية لأب المسرح الإغريقي «إسخيلوس».
فيما يشير مؤرخون أن المسرح بدأ بفنون العرض التقليدية والشعبية قديماً، إلى أن جاء الإستعمار الذي إعتبر تلك الفنون بدائية أو شكلا مسرحيا غير مكتمل بعد، ومن ثم قام بتعليم الأفارقة مسرحه باعتباره النموذج المسرحي العالمي، دون اعتبار للخصوصية الثقافية في إفريقيا.
ثم نجحت أجيال من المشتغلين في المسرح في إبداع مسرح معاصر مستفيد بشكل كبير من فنون العرض الإفريقية التقليدية، دون انعزال عن المشهد المسرحي العالمي وحفر لنفسه مكانا على الخريطة الثقافية والفنية العالمية.
اضع فقط كلمة تحت ظل هد ا التقرير المنبري التكريمي اد ا سمح لناالمنبر فما رسمناه تحت ظل الحوار الفني لازال ضوءه مشتعلا فاقلمي رغم انه لم يصل لمستوى الأقلام المتميزة عن جد ارة يجتهد والأجتهاد في باب الفن مشكور المسرح قلناعنه في موضوع وما هد ا ببعيد انه يعني الكثير والكثير فلم تعد له لغة واحدة لغات هي وعلى رأسها الأنجلزية بعد اللغة العربية ثم الفرنسية وعلى دكر هده الأخيرة اقول ان عددا من البلدان الأفريقية تتقن اللغة الفرنسية ومنها من تتقن اللغة الأنجلزية وليس هد ا عيبا في نظرنا نحن من الناحية الفنية فقط فاالمسرح ينسجم مع البلد الدي يسكنه فهو دكي ومخضرم ومتفتح د ائم الأبتسامة حثى في وجوه من لايعرفون مكانته .
مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بدأ مفهوم التجريب المسرحي في الظهور على خشبات المسارح في العالم أجمع، ويذهب بعض النقاد والدارسين للفن المسرحي إلى إمكانية الفصل التامة بين مفهوم الحداثة الذي ظهر بمختلف أنواع وأشكال الفنون عن التجريب المسرحي، وبشكل خاص بعد أن تلاشت جميع المدارس الجمالية والفنية التي تفرض بالضرورة قواعد ثابتة، لذلك جاء التجريب المسرحي كحركة تهدف بشكل أساسي للبحث ومحاولة بغية إيجاد أشكال عرض وكتابة مسرحية مختلفة عن جميع القواعد المسرحية السائدة.