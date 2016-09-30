﻿مهرجان المسرح التجريبي المعاصر يلقي الضوء على المسرح الأفريقي بحضور اثنين من رواده

القاهرة – «القدس العربي»: ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر (والمقامة خلال هذه الفترة من 20 إلى 30 أيلول/ سبتمبر الجاري) تقام ندوة وحوار مفتوح حول المسرح الأفريقي المعاصر خلال ندوة تديرها أسماء يحيى الطاهر استاذة علوم المسرح في كلية الآداب، وذلك يوم غد الخميس في قاعة أوزيريس في «غاردن سيتي» في القاهرة.

يشارك في الندوة عدد من ضيوف المهرجان وهم الممثلة والمؤلفة والمخرجة والمنتجة الكينية (مومبى كايجوا) التي كرمت خلال حفل إفتتاح المهرجان، والتي كانت لها إسهامات عدة في مجال المسرح المجتمعي، فهي ترأس مؤسسة لفرقة كانفاس للفنون التي تقدم عروضًا متعلقة بالإدمان والعنف. بالإضافة إلى الشاعرة والممثلة الكينية (سيتاوا ناموالي)، والكاتبة المسرحية (ديبورا آسيموي) من أوغندا، وهي أحد مؤسسين مهرجان كامبالا للمسرح العالمي.

تأتي هذه الندوة في إطار التعريف بالمسرح الأفريقي المعاصر في بلدان إفريقية مجاورة، في محاولة لخلق تماس بين الثقافات الأفريقية المفقودة منذ سنوات طويلة. فقد أقر مؤرخو المسرح الأفريقي للبدايات الأولى للمسرح في أفريقيا عام 490 قبل الميلاد، والتي وقتها عرضت فيه أول مسرحية لأب المسرح الإغريقي «إسخيلوس».

فيما يشير مؤرخون أن المسرح بدأ بفنون العرض التقليدية والشعبية قديماً، إلى أن جاء الإستعمار الذي إعتبر تلك الفنون بدائية أو شكلا مسرحيا غير مكتمل بعد، ومن ثم قام بتعليم الأفارقة مسرحه باعتباره النموذج المسرحي العالمي، دون اعتبار للخصوصية الثقافية في إفريقيا.

ثم نجحت أجيال من المشتغلين في المسرح في إبداع مسرح معاصر مستفيد بشكل كبير من فنون العرض الإفريقية التقليدية، دون انعزال عن المشهد المسرحي العالمي وحفر لنفسه مكانا على الخريطة الثقافية والفنية العالمية.