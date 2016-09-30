﻿فيلم «بر بحر»… حينما تحكي السينما عن الحرية وقضايا جيل جديد من الفلسطينيين

مدريد – «القدس العربي»: استقبل جمهور مهرجان «سان سيباستيان» الدولي السينمائي فيلم «برّ بحر» للمخرجة الفلسطينية ميسلون حمود، بحفاوة واهتمام كبيرين، حيث تمت برمجته أربع مرات متتابعة.

ويسرد الفيلم قصة ثلاث شابات فلسطينيات مسيحيات يعشن في تل أبيب بعيدا عن الأهل، حيث يعملن ويقبلن على الحياة كما يحلو لهن. وبعد زواج إحداهن وقدوم شابة مسلمة للسكن في غرفتها سيجعلهن جد متحفظات في البداية، نظرا لاختلاف أسلوب العيش، لكن سكن الشابات في بيت واحد سيحتم عليهن التعايش والاقتراب من بعضهن بعضا أكثر، رغم تباين طرق تفكيرهن، وتجاوز الأحكام المسبقة التي سرعان ما تزول. فسلمى وليلى متمردتان على قيم الأسرة المسيحية، لكنهما تعملان بجد لكسب قوتهما في النهار وتحاولان رسم طريقهما بشكل مستقل وتقبلان على الحياة من سهر وشرب وتدخين للمخدرات.

فيما نور، شخصتها (شادن قنبورة) المقبلة الجديدة للدراسة من أصول مسلمة وملتزمة بتعاليم دينها ومرتبطة بناشط جمعوي إسلامي يتردد على زيارتها في البيت، على انفراد، لكنه سرعان ما عبر عن انزعاجه بسبب قدوم شباب لزيارة الشابتين. وبناء على طلبه تقوم نور بالانتقال للعيش في بيت آخر، لكنها لم تتأقلم للعيش به لعدم شعورها بالارتياح مع صاحبة البيت وجو الكآبة الذي يميزه.. وتعود إلى سكنها مع الشابتين، رغم كونهما تعيشان حياة اللهو والسهر الليلي مع شباب داخل وخارج البيت بكل حرية.

يطرح الفيلم تناقضات أساليب العيش فسهر الشابتين حتى مطلع الفجر مقابل إقدام نور على الصلاة وعدم اقترابها من الشباب وترددها في التدخين ورقصها على الموسيقى خلسة. وسيساعد العيش مع فتيات متحررات نور أن تكتشف بأنها لا تحب خطيبها لذلك ستؤجل موعد العرس، في حين لا يريد خطيبها المتدين ذلك، حيث لم يستطع مقاومة شهواته بعد عثوره على لباس داخلي رجالي في المرحاض، ويقوم بتأنيب خطيبته لكونها تعيش في بيت الرذيلة ويقدم على افتضاض بكارتها بدون رغبتها وبطريقة عنيفة ستؤدي إلى رفض نور الارتباط به نهائيا.

ويشكل مشهد الاغتصاب وانزواء نور في الحمام بفعل الدمار النفسي والجسدي العامل الرئيسي الذي سيقوي علاقة الشابات ببعضهن بعضا، حيث ستعمد الشابتان إلى الاعتناء بها ومساعدتها في الحمام لتطهير جسدها من آثار فعل الاغتصاب. ومن الجانب الآخر يحكي الفيلم تحرر الشابتين حيث يقدم لنا سلمى، لعبت الدور (سنا جمالية) فتاة سحاقية تشتغل في حانة وتتعرف على شابة أخرى قصد الارتباط بها لكن أسرتها المسيحية تريدها أن تتزوج بشاب مسيحي، وأثناء عودتها برفقة حبيبتها لبيت العائلة قصد التعرف على المتقدم لخطبتها وعائلته ستكتشف أمها بأن ابنتها سحاقية وتقرر طرد صديقتها من البيت وتخبر والدها الذي لم يتقبل رغبة ابنته ويأمرها بعدم مغادرة غرفتها حتى تتعافى من مرضها.. في الوقت الذي تفر من البيت لملاقاة حبيبتها المطرودة.

أما ليلى، تجسد الدور (منى حوا) فتعيش حياة صاخبة حيث تتعرف على شاب يشتغل في السينما لكنها ستكتشف بأن تطورعلاقتهما لا يمكن أن يستمر بسبب دعوتها لتغيير نمط عيشها لأنه لا يستطيع تقديمها لعائلته المحافظة وهي تشرب وتدخن السجائر ناهيك عن المخدرات.

وتحكي ميسلون حمود، من خلال قصة فيلمها الأول الطويل، صورة عن واقع لجيل من الشباب الفلسطيني العربي بكل جرأة وبدون رتوش أو مركبات نقص لتقدمها للمشاهد في قالب درامي تنفلت منه الكوميديا حتى يتعرف عما يدور هناك بعيدا عن اللغة التي يتداولها الإعلام الغربي والعربي والإسرائيلي على السواء.

من خلال «بر بحر» تحكي ميسلون قصة فيلمها الأول الطويل وتكشف فيه عن تناقضات الأسر الفلسطينية المحافظة، سواء كانت مسيحية أو مسلمة وتقربنا من صراع الأجيال، ففي الوقت الذي تحاول فيه الفتيات التحرر بعيدا عن الأهل لا تزال أسرهن تفكر في تقرير مصيرهن.

كما أنها تميط اللثام عن العنصرية التي يتعامل بها المشغل الإسرائيلي مع الفلسطينيين بعد منع التي كانت تشتغل كمساعدة في المطبخ الحديث مع زميلها باللغة العربية لتقرر مغادرة العمل احتجاجا على السلوك العنصري لمشغلها، وهنا تبرز أن الكرامة الإنسانية فوق كل الاعتبارات.

ويؤكد الفيلم أن اختلاف الأديان لا يفسد التعايش لأن الروابط الإنسانية تسمو على المعتقد مهما حاول البعض الاحتماء وراءه، وبأن حرية التصرف في الذات شرط أساسي، لتحقيق الوجود الإنساني ما دام لا يضر الآخرين.

كما لا يخلو الفيلم من إشارات تؤكد مواقف المخرجة الفلسطينية من خلال لوحة حائطية، موضوعة بعناية في البيت، ما يجعلها تظهر مرارا في لقطات الفيلم لما لها من علاقة بارتباط الفلسطيني بأرضه أينما وجد.

وتبرز اللوحة بشكل واضح مفتاحا في الأعلى وتعليق العودة حق مقدس كتب في الأسفل في دلالة على أن حياة الشابات المتحررة لن تمنعهن من الاحتفاظ بحقوق شعبهن ومطالبه المشروعة التي يحملنها.

ويشكل الفيلم أيضا دعوة صريحة إلى دفاع المرأة المستميت عن حريتها وأسلوب عيشها مهما كان الثمن غاليا وتجلى ذلك في فك الارتباط بالخطيب ورفض طلبات الزواج المفروض الاستمرار بالعمل احتجاجا على الموقف العنصري..

كما يفضح الفيلم زيف الاختباء وراء الدين بعد اكتشاف أمر خطيب نور الذي وقع ضحية مقلب،أوقعته فيه زميلتها ليلى،ساهم في الضغط عليه ليبادر إلى إنهاء طلب الزواج رغم إصراره عليه.

في الفيلم تبرزميسلون ضعف الرجل الذي يحاول عند مواجهته للمرأة أن يظهر قوته وسيطرته التي تتلاشى نتيجة تخليه عن مبادئه.. وتكشف كذلك العقلية الذكورية لفئة الشباب رغم محاولة الظهور بصورة المنفتح التي تتكسر في أول تجربة عند محاولة الارتباط التي تتحكم فيه العائلة بشكل كبير…

ويتحدث الفيلم عن المثلية الجنسية لدى الجنسين داخل الوسط الشبابي والمرفوضة من قبل العائلة التي تقاوم كل أشكال التمرد بمزيد من القمع والذي يؤدي إلى التفكير في الهجرة والمغادرة نحو عالم أرحب.. فالفيلم يسمح للفلسيطيني، كما يتيح للعربي والإسرائيلي أيضا، أن يرى تبادل القبل الحارة بين شابتين يجمعهما الحب تماما عندما يلاحظ القبل التي تجمع بين شاب وفتاة… ثم مفاجئته بمشهد الاغتصاب والذي يجعله يعيد طرح سؤال العنف الجنسي… ليعيد ترميم ما خلفه تكسير شظايا المرآة التي تعكس تحولات بدأت تشغل بال الجيل الجديد دون أن ينتبه إليه أحد.

إنه الحكي عبر عالم الخيال لإشكالية الصراع بين النقيضين فهناك من يريد اختيارالحياة بحرية كما ينبغي في أقصى تجلياتها وبين الاستمرار في تقاليد المجتمع العربي الصارمة..

ويسلط الفيلم الضوء على جيل جديد من الفلسطينيين، ولد مع بداية الألفية الثالثة، يعيش دون أن ينتبه إليه أحد ويحاول أن يجرب حياته بعيدا عن الأهل كما يشكل فرصة سيتمكن منها المشاهد الفلسطينيمن التعرف على صورة يمكن أن تصدمه في البداية لأنه لم يراها من قبل تجسد على شاشة السينما فيما سيكون المتفرج الأجنبي أمام عمل فني متكامل يخلخل الأحكام المسبقة التي رسمها الإعلام في مخيلته حيث سيفاجأ بأن السينما الفلسطينية تنتصر للقيم الإنسانية وتناقش قضايا مجتمعها تماما كما يفعل الغربي مع قضايا.

فيلم «بر بحر» يفتح الباب واسعا لنوع آخر من الصراع ليقول فيه الشعب الفلسطيني كلمته من خلال الأعمال الفنية والجمالية لأن المواجهة اليوم تتم بواسطة الصورة والصوت والتي يجب على المسؤول الفلسطيني أن ينتبه إلى أهميتها كبديل عن آليات إثبات الوجود التقليدية.

ويعد «بر بحر» الفيلم الأول الطويل للمخرجة الفلسطينية ميسلون حمود والذي قام بإنتاجه شلومي ألكبيتس، المخرج والكاتب اليهودي من أصول مغربية، المعروف من خلال أفلامه وكتاباته بانتقاداته للمجتمع الإسرائيلي وانتصاره للسلام العادل عبر مشاركته في فك الحصار وإيصال صورة المجتمع الفلسطيني التي تحكيها عيون مخرجة فلسطينية بعد خمس سنوات من العمل.

وحسب تصريح مايسلون حمود ففيلم «بر بحر» فلسطيني / إسرائيلي لكنه ممضي بحكم علاقات الإنتاج المشترك إسرائيلي / فرنسي ولغة الحوار عربية 99%.