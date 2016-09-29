﻿هل تحقق زيارة البارزاني إلى بغداد الآمال بشأن الموازنة وقوات البيشمركه ومعركة الموصل؟

بغداد ـ «القدس العربي»: يترقب العراقيون باهتمام زيارة رئيس الإقليم مسعود البارزاني إلى بغداد امس الخميس، وما يجري خلالها من مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة وقوات البيشمركه ومعركة الموصل ومستقبل العلاقات بين اربيل وبغداد، وسط ردود افعال مؤيدة ومعارضة للزيارة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الوفد الكردي الذي يرأسه مسعود البارزاني، يضم عددا من قادة الأحزاب الكردية بينهم الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين، والنائب الاول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي، والقيادي في الاتحاد الوطني الملا بختيار والأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود والقيادي في الاتحاد الوطني الشيخ جعفر الشيخ مصطفى وعدد آخر من المسؤولين وبعض نواب الكتلة الكردية في البرلمان الاتحادي.

وقد عبّر الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين، عن أمله « ان تؤدي نتائج زيارة إلى بداية جديدة تماماً، لأن الحرب لا زالت مستمرة في مواجهة تنظيم الدولة سواء في إقليم كردستان أو في العراق.

وأوضح بهاء الدين، في تصريح «أن الوفد سيعقد في بغداد، اتفاقات جديدة بما يخص الموازنة ورواتب الموظفين وكذلك النفط، وستكون هذه الاتفاقيات اساساً لحل الكثير من المسائل العالقة».

وأشار، إلى أنه «سيتم بحث مسألة حق تقرير المصير ولكل بشكل «خفيف»، فقد اشار الدستور العراقي إلى أن العراق بلد اختياري، ولكن إذا ما قررنا الانفصال فعلينا مناقشة هذا الامر مع بغداد لأنهم جيراننا، وان بقينا ضمن العراق، ايضا علينا مناقشة بعض الأمور، وان البديل في حالة عدم نجاح هذه المفاوضات بين الطرفين سيكون إستقلال إقليم كردستان».

وضمن السياق، عبر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، امس الخميس، عن دعم بلاده لزيارة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والوفد المرافق له المقررة إلى بغداد، معربا عن امله بأن تثمر الزيارة بنتائج جيدة.

وقال بيان رئاسة الإقليم، إن «رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني تلقى مكالمة هاتفية من نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن»، مبينة ان «بايدن اكد دعمه ودعم بلاده لزيارة البارزاني والوفد المرافق له إلى بغداد»، متمنيا أن «تنجح هذه الزيارة وأن تثمر عنها نتائج جيدة ومهمة، وأن يستمر الحوار والتنسيق والتعاون بين أربيل وبغداد».

واشارت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء، إلى ان جدول الزيارة المقرر سيتضمن عقد مباحثات مع رئيس الحكومة حيدر العبادي كما تتضمن عقد لقاءات للوفد الكردي مع قيادات من التيار الصدري ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي والقائمة العربية صالح المطلك ورئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، اضافة إلى زيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

وقد قوبلت زيارة البارزاني إلى بغداد بعدم الارتياح وانتقادات واسعة من قبل الاعداء التقليديين لمثل هذه الزيارة، حيث نفى النائب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله في بيان له، علم التغيير بتفاصيل وموعد واجندة زيارة بارزاني إلى بغداد، عاداً الزيارة بالحزبية والشخصية المغلفة باطار رسمي، على الرغم من مشاركة بعض الأحزاب الكردستانية فيها، وهي مخصصة لبحث معركة تحرير الموصل، متوقعاً أن تبحث كذلك المشكلات العالقة بين اربيل وبغداد وأبرزها رواتب موظفي الإقليم.

ومن جانبها، هاجمت كتلة القانون برئاسة نوري المالكي، الذي يراهن على التحالف مع السليمانية ضد اربيل، هذه الزيارة. إذ دعا النائب عن كتلة القانون عبد السلام المالكي، امس الخميس، الادعاء العام لتحريك دعوى قضائية واصدار مذكرة قبض بحق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني حال وصوله إلى بغداد بتهمة «التخابر مع الاجنبي وتهريب ثروات البلد والتعامل مع الانظمة الإرهابية.

مسعود البارزاني

وقال في بيان له، إن «البارزاني اصبح متهما بخرق الكثير من القوانين العراقية النافذة، ومنها التخابر مع الاجنبي خاصة الكيان الصهيوني المحظور دستوريا وتركيا، اضافة لتهريب الثروات النفطية دون معرفة مصير اموال الواردات وسرقة موازنات الإقليم وعدم تقديمه لاي حسابات ختامية حول المبالغ التي استلمها الإقليم ضمن الموازنات السابقة».

وهاجمت النائبة عالية نصيف من كتلة المالكي، الزيارة ودعت الحكومة إلى التعامل مع البارزاني على اساس كونه رئيس حزب وليس رئيس الإقليم لأن ولايته انتهت منذ عام. ودعت نصيف في لقاء متلفز تابعته «القدس العربي»، العبادي إلى الضغط على البارزاني في قضية الميزانية والنفط وفي القضايا الاخرى مستفيدا من الانقسام الحاصل بين احزاب الإقليم وانتهاء غطاء الشرعية لولايته في الإقليم، معترفة بان رئيس كتلتها نوري المالكي كان ذكيا عندما تحالف مع السليمانية ضد البارزاني من اجل تفريق مواقف الكتلة الكردية. وقالت إن هذه الزيارة تحقق مصلحة البارزاني وليس مصلحة الشعب الكردي وهو يبحث عن حلفاء بعد خسارة حلفائه من الأحزاب الكردية بعد تغيير خارطة التحالفات بين الأحزاب، محددة اهداف الزيارة بثلاث نقاط هي الموصل والنفط والتحالفات الجديدة.

وكان آخر وفد من حكومة الإقليم زار بغداد نهاية آب/اغسطس المنصرم، ترأسه رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني الذي التقى برئيس الوزراء حيدر العبادي وتمخض عن اتفاق حول تصدير نفط كركوك.

وتعلق حكومة الإقليم والشارع الكردي، آمالا كبيرة على هذه الزيارة للتوصل إلى اتفاق بين حكومتي الإقليم وبغداد على حلحلة الازمات المستعصية بين الطرفين وخاصة أزمة الرواتب المقطوعة عن موظفي الإقليم، والاستعدادات لمعركة تحرير الموصل والاتفاق النفطي المعطل بين الحكومتين.

ويعتقد المراقبون ان التحالفات الجديدة بين حزب البارزاني ( الوطني الكردستاني) مع القوى السياسية الاخرى، ستأخذ حيزا مهما في المباحثات ايضا وخاصة في ظل المتغيرات في التحالفات بين القوى التي حصلت في بغداد واربيل.