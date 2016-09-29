﻿مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول التواجد المغربي في منطقة الكركرات

الرباط – «القدس العربي»: عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، جلسة مغلقة حول التوتر الذي تعرفه منطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية على الحدود المغربية الموريتانية وذلك على خلفية عملية التطهير من تجار المخدرات والمهربين التي قام بها المغرب في منتصف اب/ اغسطس الماضي وقراره بمد طريق واصل بين نقطتي الحدود المغربية الموريتانية، وهي العملية التي أثارت احتجاج جبهة البوليساريو.

وتعد جلسة أمس الثالثة من نوعها حول الكركرات خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد جلسة التاسع من ايلول/ سبتمبر الجاري، والتي استمع فيها لعروض حول هذا الموضوع. وكان المغرب قد طالب، في اجتماعه يوم السادس والعشرين من اب/ اغسطس الماضي بتوفير معلومات إضافية حول مستجدات الوضع الميداني في منطقة الكركرات التي تشهد توترا غير مسبوق.

كما استمع مجلس الأمن، في وقت سابق، لعرض مفصل حول آخر التطورات في المنطقة، قدمه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشغل منصب المكلف بعمليات حفظ السلام. وتقرر، في أعقابه، نشر عناصر عسكرية من بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لأول مرة في المنطقة.

ووجهت جبهة البوليساريو عدة رسائل لمجلس الأمن الدولي وللأمانة العامة للأمم المتحدة تحتج فيها على العملية التطهيرية المغربية واعتبرتها خرقا لاتفاقية وقف إطلاق النار 1991 والتي جاءت في سياق مخطط سلام للأمم المتحدة يقضي بالإضافة لوقف إطلاق النار، بنشر قوات للأمم المتحدة (مينورسو) لمراقبة وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء تنظمه الأمم المتحدة يقرر من خلاله الصحراويون مصيرهم في دولة مستقلة أو الاندماج بالمغرب.

واعتبرت اتفاقية وقف إطلاق النار الحزم الأمني، الذي شيدته القوات المغربية على طول الحدود المغربية الموريتانية جنوبا وحدوده من جهة الصحراء الغربية شرقا مع الجزائر، خطا لوقف إطلاق النار، واعتبرت جبهة البوليساريو المناطق التي تركها المغرب خارج الحزام، تحاشيا لتصادم مع موريتانيا والجزائر، مناطق محررة.

وطالبت الجبهة الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية إزاء استمرار المغرب بتعبيد الطريق، و»الإسراع بالقيام بواجباتها في وقف هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق .النار واتخاذ الإجراءات الميدانية الكفيلة بالتطبيق الصارم لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي سحب التواجد المغربي من المنطقة المعنية».

وتقع منطقة الكركرات (قندهار) خارج الحزام ونظرا لقربها من نقطة الحدود المغربية الموريتانية باتت المنطقة مرتعا للتهريب. إلا أن جبهة البوليساريو تعتبرها مناطق محررة، وأرسلت دوريات عسكرية غير مسلحة بالقرب من المغاربة الذين كانوا يعبدون الطريق وهو ما أثار قلق الأمم المتحدة من أن يؤدي ذلك إلى احتكاك عسكري وأرسلت دوريات للمراقبة.

وتاتي جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بدعوة من الأورغواي وفنزويلا، عضوي المجلس، المؤيديتين لجبهة البوليساريو بعد رسالة وجهها زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يعبر فيها عن «احتجاجه بعد شروع المغرب في توسيع الشطر الأول من طريق «الكركرات»، بعد الانتهاء من ترصيصه، بالإضافة إلى اختراق مقاتلات مغربية للمنطقة العازلة.

ونقلت صحيفة «المساء» المغربية عن مواقع موالية لجبهة البوليساريو، أن المغرب عزز وجوده العسكري في المنطقة، حيث مازالت أشغال تعبيد طريق «الكركرات» تجري على قدم وساق، بتنسيق مع بعثة «المينورسو» في الصحراء، وهو الأمر الذي اعتبره مجددا خرقا للاتفاقية العسكرية رقم 1 المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، والموقعة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، بإشراف الأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة ان التحرك المغربي في منطقة الكركرات، الذي أثار تحرك الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى، جاء لإفشال مخطط سري وضعته جبهة البوليساريو، لنقل كتائب عسكرية وإنشاء إدارات تابعة لها جنوب الجدار العازل.

ونقلت عن عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، أن العملية التمشيطية التي نفذها المغرب بمنطقة الكركرات، جاءت لإفشال مخطط كان يروم نقل بعض كتائب جبهة البوليساريو إلى المنطقة واعتبارها محررة كبئر الحلو وتفاريتي.

وأكد أن المخطط الذي تم إفشاله كان يروم محاصرة المغرب من الجنوب، من خلال اعتبار كل المناطق الواقعة جنوب الجدار الرملي مناطق محررة، وبالتالي كان سيتم تشييد قواعد عسكرية وإدارات فوقها بدعم وتمويل خارجي خاصة من جنوب إفريقيا وفنزويلا اللتين تدعمان الجبهة، وأن هذا المخطط، الذي فطن إليه المغرب، كان يقوم على استغلال كل الجيوب جنوب الجدار باعتبارها مناطق محررة.

وأشار إلى أن البوليساريو وخلفها الجزائر كانت تخطط لاستغلال جميع الجيوب الواقعة جنوب الجدار العازل وإعلانها مناطق محررة وأن المغرب انتبه إلى هذا المخطط وأخبر الأمم المتحدة بطريقة سرية مرات عدة، إلى جانب موريتانيا الدولة المجاورة والقوى الكبرى داخل مجلس الأمن كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، وأخذ الضوء الأخضر من الأمم المتحدة للقيام بالعملية الشرطية والجمركية التي قام بها في منطقة الكركرات.

ومن المتوقع أن يتطرق مجلس الأمن في الجلسة إلى وضعية قوات المينورسو في الصحراء الغربية بعد الاتفاق على عودة المكون المدني لهذه القوات التي طردها المغرب في اذار/ مارس الماضي احتجاجا على تصريحات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة التي وصف فيها تواجد المغرب بالصحراء الغربية بـ»الاحتلال» وتم الاتفاق في تموز/ يوليو الماضي على إعادة تدريجية لهذه المكون (84 موظفا).

وقال نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحات حق يوم الثلاثاء الماضي أن بعثة المينورسو لم تستعد بعد وظائفها بشكل كامل بالرغم من عودة 25 موظفا إلى عملهم شهر تموز/ يوليو الماضي و«أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لتمكين البعثة من ممارسة مهامها بشكل كامل، حيث وضعت اللمسات الأخيرة لتمكين الموظفين المكلفين بالألغام من الانتقال إلى مخيمات اللاجئين لأجل استئناف عملهم».

وأوضح، حق «منذ تموز/ يوليوز الماضي عاد 25 موظفا دوليا، لكن هذا الرقم لم يسجل أي ارتفاع، خاصة وأن نحو 70 موظفا كان عليها ترك البعثة في اذار/ مارس الماضي، بعد أن أمرهم المغرب بالمغادرة على أثر الأزمة بين المغرب والأمين العام للمتحدة، التي انتهت بتدخل مجلس الأمن لتبني موقف يرضي الطرفي يقضي بعودة البعثة للاشتغال بشكل عادي في أقرب الأجل.

وأضاف المتحدث باسم بان كي مون أن الأمم المتحدة «تحاول في الوقت الراهن توظيف عناصر (جدد) لضمان القيام بجميع المهام التي يجب القيام بها»، مثل تمكن الأمم المتحدة من ضمان الانتقال الكامل إلى تندوف لفريق إزالة الألغام نقله إلى تندوف من أجل استئناف «الأنشطة العملية» هناك.