﻿الرئيس عباس يصادق على فصل أربعة مسؤولين من فتح بينهم نائبتان وعضوان في الثوري

غزة – «القدس العربي» : أكدت عدة مصادر مطلعة في حركة فتح، أن الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا للحركة، وقع بشكل نهائي على قرار سابق اتخذته اللجنة المركزية، قبل أكثر من شهر، يقضي بفصل أربع شخصيات قيادية من الحركة، بينها نائبتان في المجلس التشريعي، واثنان من أعضاء المجلس الثوري، وذلك بسبب علاقتهم بما يعرف بـ «تيار دحلان».

وحسب المصادر في حركة فتح التي تشارك في الاجتماعات التي تعقدها حاليا أطر الحركة، فإن الرئيس عباس اعتمد قرارات الفصل قبل عقد اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في مدينة رام الله مساء الأربعاء الماضي، حيث طالت قرارات الفصل كلا من النائبتين عن الحركة نجاة أبو بكر، ونعيمة الشيخ علي، وعضوي المجلس الثوري عدلي صادق وتوفيق أبو خوصة.

ووجهت اللجنة المركزية للشخصيات الأربع، تهمة «التجنح» وهي تهمة يعاقب من يثبت بحقه الفصل من أطر حركة فتح نهائيا، وتوجه للأشخاص الذين يعملون ضمن فريق النائب محمد دحلان، المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح وعضويتها منذ عام 2011، بتهم عدة بينها جنائية ومالية.

وتأتي مصادقة الرئيس عباس على قرارات الفصل الجديدة لتضاف إلى سلسلة قرارات طرد سابقة، شملت عددا آخر من قيادات الحركة بينهم نواب وأعضاء في المجلس الثوري، بسبب عملهم ضمن فريق دحلان، المتهم بخلق أطر تنظيمية موازية في الحركة، والعمل خارج صفوفها.

وجاء القرار ليؤكد على رفض التدخل الخارجي لإنهاء الخلاف وعقد مصالحة داخلية داخل فتح، وكان ممثلو أربع دول هي مصر والأردن والإمارات والسعودية، عقدوا اجتماعا مع قيادات كبيرة من حركة فتح مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة، وعرضوا عليهم مقترح عقد المصالحة وعودة المفصولين،وكانت الحركة رفضت إسلوب الإملاءات.

وكانت اللجنة المركزية وافقت على تقديم المفصولين من الحركة وعددهم 17 قياديا سابقا، طلبات تظلم على أن تقوم الحركة بدراستها منفردة، دون أن يشمل القرار دحلان نفسه، وقضت محكمة الحركة الداخلية بإعادة اثنين منهم، غير أن قرار المحكمة وفق دستور حركة فتح يبقى غير ملزم للجنة المركزية. وعلمت «القدس العربي» من مصادر موثوقة أن اللجنة المركزية التي نقل إليها قرار المحكمة الحركية الأخيرة بإعادة كل من سفيان أبو زايدة والنائب ناصر جمعة، لم تصادق حتى اللحظة على قرار إعادتهم.

وتظهر قرارات الفصل الجديدة أن ملف المصالحة الداخلية على الأرجح لم يعد يلاقي اهتماما كما المرة السابقة من اللجنة الرباعية العربية. وكان محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قال في تصريحات سابقة لـ «القدس العربي» حين استفسرت منه عن ملف عودة دحلان والمفصولين، أنه لا يوجد أي شيء من هذا القبيل، وأوضح أنه كان من الممكن بحث الملف داخلياً، مضيفاً «أسوأ ما في هذا الملف أنه شابه تدخلات خارجية». وقال «التدخلات الخارجية أثارت حفيظة الفتحاويين، ومن أجل ذلك أصبح هذا الملف مجمداً.»

وكان العالول قد كشف عن تشكيل اللجنة المركزية لفتح عدة لجان من أجل الإشراف على عدة ملفات مهمة لها علاقة بالشأن السياسي والداخلي. وقال إن الاجتماعات المتتالية لقيادات الحركة التي تستمر حتى يوم الجمعة، ستبحث هذه الملفات وبينها عقد المؤتمر السابع للحركة، وكذلك عقد جلسة للمجلس الوطني، بما في ذلك الملف السياسي العام، والعلاقة مع الفصائل الفلسطينية. وتواصل فتح عقد سلسلة اجتماعات قيادية شملت اجتماعا للجنة المركزية تلاه اجتماعا للمجلس الثوري، وآخر موسع لكوادر الحركة شارك فيه أعضاء المركزية والثوري والمجلس الاستشاري وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية، على أن تستكمل الجمعة اجتماعات الثوري، للخروج بقرارات جديدة، لها علاقة بملفات سياسية وداخلية هامة، منها ملف التحركات السياسية المقبلة، والمصالحة مع حركة حماس.

وكان الرئيس عباس قد افتتح دورة المجلس الثوري العادية الـ17، في مقر الرئاسة في رام الله، بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح. واستهلت الدورة بالنشيد الوطني والوقوف حداداً على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة والشهداء القادة، عثمان أبو غربية، وحمدان عاشور، وربيحة ذياب، ومحمود عيسى، وعبد الكريم نصار، وشهداء الحركة الأسيرة. وألقى الرئيس خطابا في افتتاح الثوري أكد خلاله أن اللجنة المركزية عاقدة العزم على عقد المؤتمر السابع للحركة قريبا، والتحضير لعقد المجلس الوطني، وأن لجنة خاصة ستبدأ دورة اجتماعات تحضيرية مكثفة إلى يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، للاطلاع على مدى إنجازاتها وتحضيراتها في هذا الصدد، وتطرق الرئيس إلى الوضع السياسي والوطني والإقليمي.