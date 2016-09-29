دير شبيجل: وزير الاقتصاد الألماني يثير دور إيران في حرب سوريا خلال زيارة إلى طهران





برلين- رويترز- ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر غداً الجمعة أن وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابرييل يعتزم التعبير عن المخاوف بشأن دور إيران في الحرب في سوريا وسجلها في مجال حقوق الإنسان خلال زيارته المقبلة لطهران.

ونقلت المجلة عن جابرييل قوله إنه لا يمكن أن تكون لإيران علاقات طبيعية وودية مع ألمانيا إلا إذا قبلت حق إسرائيل في الوجود.

ويسافر جابرييل إلى إيران يوم الأحد في زيارة تستغرق يومين.