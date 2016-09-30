﻿فلسطين التشيلي يتأهل في أكبر مفاجآت كوبا سودا أمريكانا

عواصم – الأناضول: حقق فريق فلسطين التشيلي أكبر مفاجآت الدور ثمن النهائي لكأس كوبا سودا أمريكانا، بعدما تأهل على حساب فلامينغو البرازيلي من ملعب الأخير، بالفوز 2/1، رغم الهزيمة التي تعرض لها الفريق التشيلي على ملعبه في مباراة الذهاب، 1/0. وتأهل شابيكوينسي البرازيلي بالفوز على إنديبندينتي الأرجنتيني بركلات الترجيح (5-4)، بعد التعادل سلبا ذهابا وإيابا. كما تأهل إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي، رغم الهزيمة من مضيفه سانتا كروز البرازيلي، 3/1، لفوزه في الذهاب على ملعبه، 2/0. وتأهل إنديبيندينتي وفلسطين طبقا للوائح الفيفا، بأنه في حال تساوي مجموع أهداف مباراتي الذهاب والإياب، يحتسب هدف الفريق الضيف بهدفين. وتعد البطولة ثاني أهم بطولة للأندية بعد كأس ليبرتادوريس (كأس اتحاد أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال الأندية).