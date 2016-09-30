﻿اليويفا يعاقب سيلتك بغرامة مالية بسبب رفعه الأعلام الفلسطينية!

زيوريخ – الأناضول: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، توقيع غرامة مالية على نادي سيلتك الاسكتلندي لقيام جماهيره برفع الأعلام الفلسطينية خلال مباراته أمام فريق إسرائيلي بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي. وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي فرض غرامة مالية على سيلتك قدرها 10 آلاف يورو. وقامت جماهير سيلتك خلال مباراة فريقها الشهر الماضي أمام هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، في ذهاب المرحلة التمهيدية لدوري أبطال أوروبا برفع الأعلام الفلسطينية داخل الملعب. وتجاهل مشجعو سيلتك وقتها تحذيرات اليويفا، بشأن ضرورة عدم استخدام أي شعارات سياسية أو لافتات لا تتلاءم مع الأحداث الرياضية. وبعدها تواصلت حملة جماهير سيلتك في دعمها للقضية الفلسطينية، عبر الهاشتاغ الذي أطلقته على الصفحة الرسمية للنادي في «تويتر». ولاقت المبادرة تأييدا كبيرا من محبي الكرة في اسكتلندا، وأبدوا موافقتهم على المشاركة في الحملة التي جاءت تحت عنوان «مباراة من أجل فلسطين أفضل». وأطلقت الجماهير حملة دعم لفلسطين، مطالبة ناديها بإقامة مباراة (لم يتم تحديد موعدها)، تخصص إيراداتها لصالح الشعب الفلسطيني.