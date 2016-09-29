﻿يوسف الشاهد: لسنا حكومة «مطافىء» وسنبدأ في محاسبة رؤوس الفساد في تونس

تونس – «القدس العربي»: تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بمحاسبة «رؤوس الفساد» في بلاده، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل جهاز لـ»الشرطة الجبائية» لجمع موارد الدولة وتحصيل الضرائب، كما أكد أن حكومته لا يمكنها مواصلة العمل كـ «حكومة مطافئ» للحرائق التي نتجت عن غياب الحوار بين الدولة والمواطنين، وأشار، من جهة أخرى، إلى أنه يركز حاليا على العمل الحكومي وتحسين أوضاع التونسيين، في إشارة إلى رفضه مقترح تعيينه كرئيس لحزب «نداء تونس» الحاكم.

وقال، في حوار للتلفزيون الحكومي وإذاعة موزاييك الخاصة (تم بثه مساء الأربعاء) إنّ «رؤوس الفساد يجب أن تدخل السجن وهو الحلّ الوحيد لمحاربة هذه الآفة الخطيرة»، مشيرا إلى أنه سيتم وضع قانون ضدّ الإثراء غير المشروع، وقانون آخر لإجبار كبار مسؤولي الدولة على التصريح بمكاسبهم.

كما أكد أنه سيقوم بعرض مشروع قانون حول «شفافية الحياة العامة» على مجلس نوّاب الشعب نهاية هذه السنة في خطوة لتعزيز الجانب التشريعي لمقاومة ظاهرة الفساد، مشيرا إلى أن «سوء الحوكمة ساهم في انتشار الفساد لهذا سيقع الاعتماد على الإدارة الرقمية، دون إغفال أهميّة العزيمة السياسية للتعاطي مع هذه الآفة».

من جهة أخرى، أكد الشاهد أنه سيتم تشكيل جهاز لـ»الشرطة جبائية» لجمع موارد الدولة وتحصيل الضرائب، حيث سيعمل على استرداد مليار دينار (500 مليون دولار) من المتهربين من دفع الضرائب، مشيرا إلى أنه لن يتم التصالح مع هؤلاء و»لا وجود لإعفاء ضريبي لأنّ ذلك يضرّ بموارد الدّولة، فالجميع مطالب بدفع ما عليه لأن الدولة في حاجة لهذه الأموال».

وأكد، في السياق، أن حكومته ستعمل على مراجعة الجدول الضريبي على الدخل الذي لم تتم مراجعته منذ 1990، بهدف «تخفيف العبء الضريبي على الطبقات الضعيفة مما سيحسن في دخلهم الصافي».

وأشار أيضا إلى أنه سيسعى لإدماج الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم، «وهناك تجربة لجمع الباعة المنتصبين بطريقة فوضويّة في فضاء مهيأ وإجبارهم على دفع الضرائب والجباية للدولة»، لافتا إلى وجود 6 أماكن في العاصمة مهيئة لاستقبال هؤلاء الباعة.

وتعاني تونس من الفساد والتهرب الضريبي فضلا عن التهريب الذي يعد الممول الرئيسي للاقتصاد الموازي، والذي تضاعف بعد الثورة حيث يؤكد بعض الخبراء أنه يشكل أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الخام.

وأكد الشاهد أنّ فريقه يعمل حاليا على معالجة الأزمات ومحاولة وضع رؤية وتصور واضح للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في البلاد، مضيفا «نحن لا نملك الوقت الكافي (…) انطلقنا في إطفاء الحرائق التي انجرت عن غياب الحوار بين الدولة والمواطنين لكن لا يمكن مواصلة العمل كحكومة مطافئ».

كما شدّد على ضرورة إعادة ثقة المواطن في الدولة من خلال إعادة الأمن واحترام القانون ومقاومة الفساد وبسط العدالة إلى جانب تركيز اقتصاد قوي يخلق العمل والتنمية.

ودعا الشاهد إلى إرجاء الزيادة المبرمجة في الأجور إلى عام 2019، بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرا في المقابل إلى أن الحكومة ستقترح مشروع قانون بعنوان «عقد الكرامة» سيؤمن لـ25 ألف شاب من حاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل عقد عمل في إحدى المؤسسات، وسيتم تمويله من قبل الحكومة والقطاع الخاص.

وأعلن، في السياق، عن مبادرة تتمثّل في إحداث 5 صناديق للقروض الصغرى قيمتها الإجمالية 250 مليون دينار ستقوم بتوفير قروض للراغبين في بعض مشاريع (بين 5 و25 ألف دينار) في قطاعات معينة على غرار الغابات وتدوير النفايات والصناعات التقليدية، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل فريق وإرساله إلى الجهات للاجتماع بالشبان وتوجيههم حول هذه المشاريع وكيفية التمويل.

وأشار إلى أنه سيتم إعفاء الشركات المصدرة من الضريبة سيتواصل «لأنها تساهم في توفير فرص عمل وتعدّ مصدرا هاما للعملة الصعبة».وعلى صعيد آخر، علّق الشاهد على مقترح تعيينه على رأس الهيئة السياسية لحزب «نداء تونس»، بقوله «أنا ابن النداء وأتشرف بالانتماء لهذا الحزب (…) وقد فكرت في المقترح ولكن لكل شيء وقته».

وأوضح أكثر بأن أولوياته في المرحلة الحالية هي «العمل الحكومي والتشغيل ومشاغل التونسيين وإخراج تونس من أزمتها، وإعادة الأمل للتونسيين».

وكان المدير التنفيذي لـ»نداء تونس» حافظ قائد السبسي اقترح تعيين الشاهد على رأس الحزب الحاكم، وهو ما دفع عددا من القياديين داخل الحزب لاتهام قائد السبسي بمحاولة «الانقلاب» على الحزب، مشيرين إلى أن مقترحه سيساهم (في حال قبِله الشاهد) في تصدير المشاكل الحزبية إلى الحكومة وسيبعث رسائل سلبية إلى بقية الأطراف السياسية في البلاد.