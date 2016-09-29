﻿مطالبات بالإفراج عن الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح بعد قضائه نصف مدة سجنه

القاهرة ـ «القدس العربي»: دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» حملة باسم «الحرية لعلاء» للمطالبة بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بعد قضائه عامين ونصف في السجن.

كما دشن عدد من النشطاء السياسيين والثوريين على موقع «تويتر» هاشتاغا جديدًا يحمل اسم «نصف المدة»، للتضامن مع علاء عبدالفتاح والتعريف بقضيته الذي حكم على ذمتها بخرق قانون التظاهر والمعروفة إعلاميًا بقضية «مجلس الشورى»، ونشر النشطاء خلال دعوتهم للتدوين عن علاء عبدالفتاح، قائلين: «علاء كمل نص المدة سنتين ونص من أصل 5 سنين في قضية الشورى وبينزل جلسات قضية إهانة القضاء.. يعني منتظر حكم جديد خلال هذه السنة».

وأضافوا «أن التدوين لن يقتصر على علاء فقط بل سيكون على باقي الشباب المحبوسين على ذمة نفس القضية، وهم: «أحمد عبد الرحمن (حكم 5 سنين) وعبدالرحمن طارق الشهير بـ»موكا» وعبدالرحمن السيد الشهير بـ»كوجي» (حكم 3 سنين) وهم الشباب الذين تم استثناؤهم من العفو الرئاسي الذي صدر من الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي وهناك تعنت واضح في نظر الطعن على حكم المحكمة».

وتوالت التعليقات على الهاشتاغ، فكان أبرزها: «مضيعة حبسة علاء علينا أفكاره النيرة حتي واحنا مختلفين معاه كان بيثري الحوار لانه بيدي قيمة للعقل..حبسة علاء مخسرانا فعلا»، «علاء محكوم عليه بخمس سنين سجن عشان عمل ريتويت لدعوة تظاهر»، «مش لازم تبقي متفق مع علاء في كل حاجة..أنا شخصيا بختلف معاه في حاجات بس الحقيقة اللي ماختلفش عليه هو انه بياخد مواقف بصدق شديد».

ومن جهتها، عبرت منى سيف، الناشطة الحقوقية، عن سعادتها بسبب تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الهاشتاغ لإطلاق سراح شقيقها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» على فضائية «التليفزيون العربي»، «إنها فوجئت بتفاعل الناس مع دعوة إطلاق سراح علاء عبد الفتاح»، مشددة على أنه من حق علاء أن يخرج من السجن لأنه لم يرتكب شيئا.

وأكدت شقيقة علاء عبد الفتاح، «أن جلسة النقض على الحكم بحبسه لم تحدد بعد رغم قضائه عامين ونصف عام داخل السجن، على الرغم من تحديد جلسات نقض لمتهمين في قضايا جنائية».

وشددت على أن جهاز العدالة في مصر بطيء حتى للمتهمين الجنائيين، منوهة أن هناك محتجزين جنائيين وسياسيين يعانوانمن بطء تحديد جلسات النقض.

وفي السياق نفسه، كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي المصري علاء عبدالفتاح، وذكرت المنظمة في بيان لها أن «الجريمة التي ارتكبها علاء عبدالفتاح هي ممارسة حقه في الاحتجاج والتعبير عن رأيه».

وشددت على أن «المطالبة بالحقوق والتظاهر والتعبير عن الحق ليست جريمة، مؤكدة مطالبتها بإطلاق سراح عبدالفتاح»، معتبرةً أنه «حان الوقت للحكومة المصرية أن تتراجع عن قانون التظاهر».

والجدير بالذكر، أن علاء عبد الفتاح يحاكم بتهمة خرق قانون التظاهر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الشورى»، والتي يعود تاريخها لعام 2014.

وأصدرت المحكمة في 23 فبراير/شباط 2015، حكمًا بحبس علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح بالسجن المشدد خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة.