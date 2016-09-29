﻿فلسطينيو الداخل يقاطعون جنازة بيريز والرئيس عباس يترأس وفدا للمشاركة

الناصرة – «القدس العربي» : حملت وسائل إعلامية وأوساط سياسية في إسرائيل على الفعاليات السياسية داخل أراضي 48 لصمتها حيال رحيل رئيسها السابق شيمون بيريز، وإحجام القائمة العربية المشتركة عن إصدار بيان بهذا الخصوص، وعن مشاركتها في مراسيم تشييع جثمانه اليوم الجمعة. وحاولت توظيف تغريدات وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة قال فيها «ارقد بسلام يا رجل الحرب والسلام الذي لم يتحقق بعد في الشرق الأوسط»، للتدليل على «تطرفهم».

وتعتبر هذه الأوساط الإسرائيلية أن من واجب الفلسطينيين في إسرائيل بصفتهم ينعمون بمواطنتها المشاركة بحزنها ونعيها لآخر مؤسسيها لاسيما أنه «حمامة سلام» و «مهندس أوسلو» و»مؤيد للمساواة» للمواطنين العرب. وتعكس هذه التساؤلات الكثير من النقاط أبرزها أن فلسطينيي الداخل بالسطر الأخير جزء من شعبهم وروايته وقضيته، وأن هناك مسائل جوهرية بينهم وبين الدولة التي حلت عليهم وهم مواطنون فيها ما زالت عالقة رغم مرور سبعة عقود على ولادة مواطنتهم في دولة بحالة حرب مع شعبيهم.

جسر السلام

بالأمس أعادت صحيفة « يديعوت أحرونوت» نشر 89 حكمة بمناسبة بلوغه 89 عاما قبل سنوات، ومن هذه الحكم «الحكمة» بأن «عرب إسرائيل» بمقدورهم أن يكونوا جسرا بين إسرائيل وبين جيرانها. وتابع «علينا جميعا ملقاة مسؤولية التحرك بروح وثيقة استقلال إسرائيل « من عام 48 من أجل خلق مساواة ومكافحة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين اليهود والعرب».

ردد بيريز مثل هذه الكلمات عن السلام والمساواة مرات ومرات منذ عقود لكن الامتحان كان وما زال لا بسماع لسانه الحلو المعسول بل بمعاينة ما فعلته يداه حيال الفلسطينيين بكل أماكنهم منذ النكبة عام 1948.

ياسر عرفات ومحمود عباس

لم يقدم بيريز للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ما هو مختلف عن بقية زملائه في المؤسسة الحاكمة حتى عندما كان رئيسا للحكومة وللدولة ووزيرا بعدة وزارات. في الفترة التي ترأس بها رابين حكومته الثانية (1992 و1995) شهد المواطنون العرب في إسرائيل تحسنا ملحوظا واضحا من ناحية حقوقهم المدنية. لكن ذلك تم اضطرارا لأن النواب العرب في الكنيست (ثلاثة نواب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة توفيق زياد وتمار جوجانسكي وهاشم محاميد ونائبا الحزب الديمقراطي العربي: عبد الوهاب دراوشة وطلب الصانع، دعموا الائتلاف الحكم من خارجه وحموه من السقوط بـ « كتلة مانعة «. وقتها ولاحقا أشيع وكأن بيريز هو صاحب الفكرة لكن الحقيقة مغايرة وتفيد بأن اسحق رابين هو صاحب القرار بالاعتماد على «الكتلة المانعة» وانتدب عنه النائب موشيه شاحل للتفاوض مع توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشة. وقتها لعبت منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) دورا فعالا وحاسما خلف الكواليس رغبة بالمصادقة على اتفاق أوسلو الذي كان في المرحلة النهائية من حياكته سرا. بل يؤكد عبد الوهاب دراوشة في حديث معه أمس أن أبو عمار ألّح بمطالبته القيادات السياسية العربية في إسرائيل بالمشاركة بالانتخابات العامة في 1992 للمساهمة باستعادة حزب العمل بقيادة رابين الحكم تمهيدا لتوقيع اوسلو بعد عام.

ورق دوالي في الناصرة

«التقيت بالرئيس عرفات ومحمود عباس (أبو مازن) في تونس قبيل انتخابات 1992 عدة مرات وبعلم من رابين خدمة لفكرة المساهمة بإسقاط الليكود وإنجاح العمل»، يستذكر دراوشة هذه الوقائع التي سبق ونشر تفاصيلها في كتاب مذكراته، وفيها يشدد عدم وجود أي صلة لبيريز بتلك المفاوضات والتفاهمات وبالاتفاق على «الكتلة المانعة». ورغم كونه سياسيا ومكسر عظام الفلسطينيين وقائد تهجير اللد والرملة في 1948 لكن رابين احترم كلمته أكثر من بيريز بتعامله مع المواطنين العرب في إسرائيل حيث طبق الاتفاق مع النواب العرب.ربما تجلى الفارق بين من يعطيك من طرف اللسان حلاوة وبين من لسانه وقلبه سيان بزيارة بيريز ورابين لبلدية الناصرة يوم استقبلهما رئيسها توفيق زياد قبل رحيله عام 1994. بعد انتهاء لقاء العمل والمؤتمر الصحافي في البلدية تناهت لمسامعي محادثة بينهما اعتذر فيها بيريز لرابين عن عدم مشاركته بزيارة إنعام الزعبي أرملة عضو الكنيست عن « العمل» الراحل سيف الدين الزعبي أبرز العرب الطيبين تاريخيا. وقال «لقد دعتنا لتناول الغداء خاصة ورق الدوالي في منزلها اليوم وقد وعدتها وسأفي بوعدي فكيف ستعتذر بعدما وعدتها؟ بذلك سأل رابين بيريز الذي حاول تبرير نكثه وعده بالقول إنه مضطر للعودة للقدس. هذا مجرد تفصيل صغير تافه وربما يستبطن فارقا كبيرا بين من كان مع قناع وبدونه، فالمواطنون العرب لم يشهدوا أي تحسن من ناحية تحقيق حقوقهم كاملة خلال مدة رئاسته هذه. وتكشفت توجهات بيريز الحقيقية حيال الشأن الفلسطيني العام غداة اغتيال رابين في نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 وتسلمه رئاسة الحكومة عدة شهور حيث امتنع عن الانسحاب من مدينة الخليل المتفق عليه ضمن اتفاق أوسلو. بل تورط بيريز في مغامرة «عناقيد الغضب» على لبنان وبارتكاب مجزرة في قانا في أبريل/ نيسان 1996، كما اصدر أوامره باغتيال المهندس يحيى عياش القائد العسكري لحماس في الضفة الغربية، في غزة وفتح على نفسه أبواب جهنم بعمليات تفجيرية أدت الى مقتل عشرات إن لم يكن مئات الإسرائيليين في شوارع تل أبيب والقدس وغيرهما.

عناقيد الغضب وصناديق العقاب

وبعد «عناقيد الغضب» بشهرين حان دور العقاب فقد قررت أغلبية فلسطينيي الداخل الاحتجاج على المجزرة في قانا بالأرجل والامتناع عن المشاركة بالاقتراع في الانتخابات العامة في يونيو/حزيران 1996 رغم دعوات ملحة لمعظم قياداتهم السياسية. وقتها طار دراوشة للأردن بشكل عاجل وخاطب المواطنين العرب من خلال التلفزيون الأردني وتم تجنيد مكبرات الصوت بالمساجد للدعوة وإقناع العرب للخروج للتصويت لكن دون جدوى، وقد خسر في انتخابات مباشرة وشخصية لنتنياهو بفارق 30 ألف صوت فقط ( 0.5 % من الأصوات- أقل من أصحاب حق الاقتراع في مدينة الناصرة وقتها).

نزار قباني

قبل ذلك كان بيريز قلقا لغاية من مثل هذا «العقاب»، ففي حديث معه قبيل يوم الانتخابات حاول جاهدا مستميتا في حديث لصحيفة «كل العرب» إقناع المواطنين العرب بالتصويت له بقوله: «عرفات يتفهم أوضاع إسرائيل أكثر من بعض المرشحين العرب للكنيست وأنا تفاجأت بموقفهم ولهجتهم وإذا كانوا يرغبون بعودة الليكود للحكم فلا جدال لي معهم». وقتها كان قلقا من صورته ومن وقوع حدث أمني يقلب دفة الانتخابات لصالح نتنياهو. وقتها قابلت مع زميل في»كل العرب» بيريز في ديوانه وفي الطريق له وقعت عملية في لبنان أصيب بها ثلاثة جنود إسرائيليين، فلما بلغناه تمنت مديرة مكتبه تفهم محاولة تهدئة خواطره وتوتره بتناوله البيرة الباردة خلال اللقاء. وهذا ما كان، ووقتها وكما كان متوقعا فاخر بأنه صاحب فكرة السلام والشرق الأوسط الجديد، فبادرناه بالسؤال عن مكتبته العامرة الخالية من كتاب عربي واحد فسارع لها والتقط كتاب أشعار مترجمة للإنكليزية لنزار قباني. بيريز المتميز بثقافته الواسعة وبحبه للشعر حاول تجنيد نزار لدعايته بقوله إنه أهم وأجمل شعراء المرأة في العالم.

عقاب لبيريز أم عقاب للذات؟

وبسيرة الكلام المعسول وردا على سؤال حول إخلاء الخليل قال «سأبذل جهودي كي أفي بما وعدنا به رغم مخاطر استمرار خروج انتحاريين لتفجير أنفسهم في تل أبيب». في ظل عدم القيام بهذا الإخلاء والوفاء واتجاه بيريز نحو التصالح الإسرائيلي الداخلي بعد اغتيال رابين والصمت على الاحتلال وانتهاكات حكومة بنيامين نتنياهو في السنوات الأخيرة يسأل السؤال هل كان ذلك السلوك السياسي عقابا لبيريز أم عقابا للذات؟.. إذا كان فعلا بمقدور فلسطينيي الداخل تغيير مسار الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بترجيح كفة بيريز في تلك الانتخابات؟.. وهل يملكون فرصة محتملة للتأثير على صناعة القرار في إسرائيل اليوم وغدا أم أن هذا وهم؟.

مؤسس ديمونا وحامل نوبل للسلام

على الأرض خسر بيريز الحكومة وهي بين يديه في انتخابات 1996 التي انشقت بسببها الحركة الإسلامية الشمالية والجنوبية بعد نقاش حاد حول المشاركة فيها وبعدما كان بيريز قد كان أول من أغلق مكاتب لجنة الإغاثة الإسلامية. عاد بيريز للواجهة وزيرا في حكومة ايهود باراك عام 1999 التي أقدمت على قتل المتظاهرين باستخدام المروحيات العسكرية في انتفاضة الأقصى، ولم يتردد بالمشاركة في حكومتي أرئيل شارون وتغطية جرائمهما بدءا من 2001 كوزير وقبل ذلك ساهم بعض النواب العرب في الكنيست عرف منهم عبد المالك دهامشة بفشله في الانتخابات على رئاسة إسرائيل بتصويتهم لمنافسه موشيه قصاب الموجود حاليا في السجن بتهمة الاغتصاب. لكن بيريز عاد رمزا صهيونيا إسرائيليا جامعا في 2007 يوم انتخب رئيسا لإسرائيل لسبع سنوات انضمت لبقية السنوات العجاف بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين فيها إذ لم تتبدل أحوالهم الحياتية وحقوقهم المدنية رغم التصريحات المعسولة المتتالية من طرفه. بيد أنهم اليوم يستذكرون له أيضا دوره في نكبة شعبهم منذ 48 وإدخاله السلاح النووي للشرق الأوسط ببناء مفاعل ديمونا ومجزرة قانا وهذا ما يفسر صمت قياداتهم الوطنية حيال رحيله ورفضهم الضغوط للمشاركة بتشييع جثمانه اليوم التي سيشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ربما ما زال الرئيس عباس يأمل بما يئس منه فلسطينيو الداخل وهو عودة اليسار الإسرائيلي للحياة شريكا لسلام مفقود. وهذا ليس جديدا، فالسلطة الفلسطينية لم تفقد يوما هذا الأمل بالمفاوضات مجددا مع اليسار الصهيوني ما يفسر استمرار الضغوط الخفية على فلسطينيي الداخل منذ 1992 من قبل رام الله كي يشاركوا بقوة بالانتخابات العامة في إسرائيل وتجريب المجرب مرة أخرى أملا باستئناف مفاوضات ثبتت عبثيتها. وفي عدة جولات تعاملت السلطة الفلسطينية مع فلسطينيي الداخل كاحتياط أصوات لليسار الإسرائيلي وخبايا الاتصالات بهذا المضمار تملأ مجلدا.

من جهتها لم تنحن «المشتركة» لضغوط إسرائيل علنية وخفية للمشاركة بنعي رئيسها السابق ولن يشارك أعضاؤها في تشييع جثمانه اليوم بيد أنها كان بوسعها إصدار بيان رسمي لها يفسر موقفها السياسي الإنساني حيال مؤسس مصنع السلاح النووي في ديمونا الحائز على جائزة نوبل للسلام، وذلك قطعا للطريق على أوساط إسرائيلية تستثمر صمتهم لشيطنتها والتحريض المباشر عليها وعلى جمهورها.

قائمة ببعض القادة الأجانب الذين سيحضرون جنازة بيريز اليوم

تعد السلطات الإسرائيلية جنازة رسمية حاشدة للرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز يشارك فيها اليوم عدد من قادة العالم، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية. ورغم أن القائمة لم تشمل اي زعيم عربي الا أنه تأكد لاحقا ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيترأس وفدا فلسطينيا للمشاركة. كما وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولم يعرف بعد ان كانت هناك وفود أخرى من الأردن التي ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل: الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون والعاهل الاسباني الملك فيليب السادس وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت ورئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ووزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال وحاكم ولاية نيويورك اندرو كيومو والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار- كيتاروفيتش والرئيس السلوفيني بوروت باهور والرئيس البلغاري روسين بليفنيليف والرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش والرئيس اللاتفي ريموندس فيجونيس والرئيس البولندي اندريه دودا ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.