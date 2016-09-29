﻿منظمة العفو الدولية: الحكومة السودانية قتلت مئات المدنيين بالأسلحة الكيميائية في دارفور

لندن ـ «القدس العربي» : قالت منظمة العفو الدولية ان الحكومة السودانية قتلت مئات المواطنين السودانيين في إقليم دارفور بالأسلحة الكيميائية، بينهم عشرات الأطفال اثناء الصراع في دارفور.

ونقلت صحيفة «الإندبندت» الخبر قائلة ان منظمة العفو الدولية جمعت أدلة ذات مصداقية عن استخدام قوات البشير الأسلحة الكيميائية في منطقة جبل مرّة لقصف المدنيين، مدعمة أدلتها بصور للأقمار الصناعية قبل وبعد استخدام الأسلحة، بالاضافة إلى صور مروعة لإصابات أطفال بحروق نتيجة استخدام مواد كيميائية في الأسلحة، بالإضافة إلى أكثر من 200 مقابلة مع السكان الذين يقطنون هناك، داعية الأمم المتحدة لفتح تحقيق. وقد كانت هجمات الأسلحة الكيميائية في القارة الأفريقية نادرة للغاية، حتى اتهام البشير باستخدام الأسلحة الكيميائية قد يمثل انتكاسة كبيرة لتحسين علاقات السودان بالمجتمع الدولي، لكنها في نفس الوقت تعمل على تسليط الضوء على الصراع المسلح الدائر في دارفور منذ عام 2003.

وتنقل الصحيفة عن منظمة العفو الدولية قولها انه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى الآن انها سجلت 30 هجوما على الأقل بالأسلحة الكيميائية على السكان المدنيين في دارفور، وان هذه الهجمات قتلت ما بين 200 إلى 250 من الأشخاص غالبيتهم من الأطفال، كما عانى عدد لم تحصه المؤسسة من الآثار الجانبية المترتبة على استخدام هذه الأسلحة، كما ان عدة قذائف سقطت على أنحاء القرى والتلال، حيث قالت شاهدة عيان ان معظم أطفالها مرضى من دخان القصف، وقد أصابهم المرض يوم الهجوم ويعانون من التقيؤ والسعال الشديد وتحولت بشرتهم إلى اللون الداكن جراء الاحتراق.

وقال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية ان هذه الهجمات جاءت من القوات الحكومية التي تتبع للبشير، حيث انه لا توجد أي جهة مسلحة في المنطقة تمتلك سلاح جو باستثناء قوات البشير.

واختتمت الصحيفة بالقول انه في وقت سابق من هذا العام نفى الرئيس البشير أية تجاوزات جرت في جبل مرّة، و اضاف ان كل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ونحن نتحدى أي أحد إيجاد أي قرية محروقة، مختتما قوله بأنه لم يكن هناك قصف جوي لتلك المناطق.