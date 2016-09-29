﻿حكومة الملقي الثانية: الحقائب السيادية «باقية وتتمدد» والمشاورات البرلمانية «تتلاشى وتتقلص» وتغيير وزاري من أجل «امرأة» واحدة

عمان ـ «القدس العربي»: لا تعرف خوله العرموطي وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة في الأردن لماذا بدا وكأن التغيير الوزاري الأخير أنجز لكي تغادر الوزارة والإدارة العليا هي حصريا فأربعة من زملائها الوزراء السابقين تركوا حقائب الوزارة وانضموا لمجلس الأعيان، فيما عاد من الحكومة السابقة 21 وزيرا دفعة واحدة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الوسط السياسي المحلي.

العرموطي قد تكون الوحيدة في طاقم الدكتور هاني الملقي السابق التي نفذت على الأرض العديد من الجولات الميدانية وظهرت في الشارع وبين الفقراء للقيام بواجبها. ورغم أنها ليست من الشخصيات المركزية في الإدارة الأردنية إلا أنها دفعت للفقراء من مالها الخاص مبالغ كبيرة لم تتحدث عنها وهو سلوك أيضا لم يحسب لها.

لا يوجد لدى الملقي ملاحظات معروفة على أداء الوزيرة العرموطي، رغم ذلك شكل خروجها من الإدارة العنصر الوحيد في التغيير الوزاري الأخير حتى أن سياسيا بارزا من وزن الدكتور ممدوح العبادي استفسر عن غياب الرشاقة الوزارية في حكومة الملقي الجديدة، متسائلا ما إذا كانت الوزيرة العرموطي هي حصريا كانت من يعيق حركة التغيير والإصلاح في الأردن.

طبعا وزير التنمية الاجتماعية الجديد والعائد لموقعه نفسه وجيه العزايزة لاعب متميز يعرف تماما كيفية إدارة الوزارة ولا علاقة له بمحور الدلالات التي يبحث عنها المراقبون بالمجهر حول الرسائل المفترضة من وراء تقنية وآلية التغيير الوزاري الأخير بقيادة الملقي.

الوزراء في الأردن وفي العديد من الحالات يدخلون ويغادرون ولا يعرفون ما الذي حصل معهم، وغالبا ما يغادر بعض أفراد الطاقم أو يدخل لأسباب غير مفهومة والسبب هو المحاصصة الجغرافية والعشائرية وكوتا المكونات.

في رأي مراقبين خبراء أفلت الملقي فرصة صلبة وقوية لإبراز حكومة قوية وجديدة على مستوى الصفحة الانتخابية التي طويت مؤخرا ببرلمان مثير للجدل.

الرجل صدم الأوساط السياسية بالحفاظ على أكثر من 90% من أعضاء طاقمه القديم بدون تقديم شخصية سياسية أو بيروقراطية مؤثرة تساعده في ملف البرلمان الجديد وحتى تلتقط الوزارة الجديدة أنفاسها ساعدها القصر الملكي بإرجاء انعقاد دورة البرلمان للسابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

في كل حال لم تعرف بعد خطة الملقي بخصوص مواجهة برلمان فيه كتلة صلبة يقودها الإخوان المسلمون وعدد لا بأس من المناكفين ومن الساعين للظهور والاستعراض من النواب الجديد. ويبدو أنه لا يوجد خطة حتى الآن خصوصا بعد غياب مفاجئ لآلية «المشاورات البرلمانية» التي كانت قد رافقت آخر أربع حكومات.

لسبب مجهول قفز الملقي على محطة المشاورات البرلمانية ولم يتشاور مع أي من أركان البرلمان الجديد ويدخل المرحلة بوزارة جديدة مشكلة من الوزراء القدامى بالذات ستواجه برلمانا مستجدا في ظل جدل صفقة الغاز مع إسرائيل ومناهج التربية والتعليم.

حتى أنه لم يفرغ وزيرا لحقيبة البرلمان كما جرت العادة وخفف من النساء الوزيرات واقتصرهن على إثنتين بدلا من أربع وزاد «نجمة الوزيرات» مجد شويكة وزارة فأصبحت تحمل حقيبتين الأولى للاتصالات والثانية لتطوير القطاع العام.

وحدها خولة العرموطي غادرت الحكم والحكومة دون أن تدري لماذا ولا يوجد وسط السياسيين من يعتقد بوجود أي مسئول لديه إجابة من أي نوع.

والتعديل بقي على نطاق بعض وزراء الخدمات والحقائب «السيادية» التي تعتبر عابرة لرؤساء الحكومات زادت مؤخرا واحدة وهي وزارة التخطيط بعد وزارتي الخارجية والداخلية مما يعني بأن فكرة حقائب السيادة «باقية وتتمدد» فيما «تتلاشى وتتقلص «برمجية المشاورات البرلمانية» ويستمر توزيع الحقائب على المحاصصة المختلطة بالسياق التكنوقراطي في بعض الأحيان.