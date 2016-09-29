﻿جنازة شمعون بيريز وتعزية المقتول بقاتله!

صعب على العربيّ أن يفهم هذه المشاركة الكبرى لزعماء العالم في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز وبينهم، بحسب إسرائيل، 16 رئيس دولة منهم رؤساء أمريكا وفرنسا وكرواتيا وسلوفينيا وبلغاريا وصربيا ولاتفيا وبولندا وملك اسبانيا ورؤساء وزراء كندا وبريطانيا وهولندا والسويد ورئيس المجلس الأوروبي إضافة إلى رئيس أمريكي أسبق، بيل كلينتون، ورئيس وزراء بريطاني أسبق، توني بلير، وغيرهم كثيرون.

هل يتعلّق الأمر بأهمّية تاريخ بيريز السياسي وهو الذي أسس أحزابا وتقلب في أدوار الدبلوماسي ووزير الخارجية ورئيس الوزراء ورئيس الدولة وهندس مفاوضات أوسلو ونال عليها جائزة نوبل للسلام ثم رعى معاهدة السلام مع الأردن أم هي تاريخه العسكري منذ كان عضواً في عصابة الهاغانا ثم مديراً عاماً لوزارة «الدفاع» الذي أشرف على المشروع النووي لإسرائيل، ثم ضابطاً في الموساد، ثم مسؤولاً عن العدوان على لبنان عام 1996 والذي ارتبط اسمه بمجزرة قانا التي قتلت وجرحت 250 أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن؟

أيّاً كانت أسباب زعماء العالم أولئك لحضور جنازة بيريز، فإن إعلان مشاركة رئيس فلسطين محمود عباس مع وفد رسميّ بجنازة هذا الشخص أمر يصعب استيعابه فالرجل هو أحد مؤسسي هذه الدولة التي دمّرت حياة الشعب الفلسطيني استئصالاً واستيطاناً وقتلاً وإبعادا وتهجيرا واعتقالا.

كيف نستطيع، والحال هذه، استنكار نعوة وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة لبيريز «ارقد بسلام أيها الرئيس شمعون بيريز رجل الحرب والسلام»، وكيف نتقبّل الأقوال عن مشاركة مسؤولين عرب وفتح عزاء في دهوك (كردستان العراق) وورود أنباء عن زعماء عرب أصابهم الحزن الشديد على وفاة قاتل الأطفال؟

قدمت وسائل التواصل الاجتماعي، التي صارت أسرع الطرق تعبيراً عن واقع الحال، جرداً واسعاً من قبل المدوّنين العرب والفلسطينيين للجرائم التي شارك فيها شمعون بيريز واستنكار أن يقوم وفد فلسطيني بالتعزية وأن يقوم وزير خارجية بلد عربيّ لا يرتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل (وبالتالي ليس مضطرّا للمجاملة الكريهة) لتقريظ ومدح شخص ساهم في تأسيس دولة لا تنفكّ تستكبر على الدول العربية كافّة وتردّ بعجرفة على كل مبادراتها وتئد أي إمكانية للسلام معها وتشارك في كل المؤامرات العالمية ضدها.

وفي حين تسارع مصر للتعزية وإرسال وزير خارجيتها سامح شكري، ويقوم الأردن بالتعزية ويشارك بوفد في الجنازة، وكذلك يفعل المغرب بإرسال مستشار الملك أندريه أزولاي، وعُمان بابتعاث خميس بن محمد الفارسي ممثلا للسلطان قابوس، لكن التأكيد واجب أن هذه التعزية ليست ضريبة إلزامية حتى على الموقعين على اتفاقات سلام مع إسرائيل، وكان الأولى بالعرب، والفلسطينيين خصوصاً، الابتعاد عن هذه الجنازة الحامية.

هذه الجنازة التي ستقام في القدس المحتلة، باختصار، ليست غير احتفال دوليّ بمشروع سرقة الجغرافيا والتاريخ الفلسطينيين على يد إسرائيل، والمشاركة فيها هي مباركة المقتول لقاتله.