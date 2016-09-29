﻿المغرب يؤكد عزمه تسريع إعادة مواطنيه المقيمين بصفة غير قانونية في ألمانيا

الرباط – من خالد مجذوب : بحث رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) «حكيم بن شماش»، ورئيس مجلس البندسرات الألماني (الغرفة العليا للبرلمان الألماني) «ستانيسلاو ريدي تيليش»، أمس في الرباط، ملف ترحيل المهاجرين المغاربة المقيمين بصفة غير قانونية في ألمانيا.

وقال بن شماش، في مؤتمر صحافي، عقب المحادثات، على هامش زيارة رسمية بدأها لتيليش الأربعاء، وتستمر حتى الجمعة، «من ضمن القضايا التي تناولتها المحادثات، قضية تدبير الإشكالات (حل المشكلات) المتعلقة بتدفق المهاجرين لألمانيا، وضمنهم المغاربة الذين لا تتوفر فيهم شروط طلب اللجوء، لأن المغرب بلد آمن».

وأشار إلى أن العاهل المغربي محمد السادس، أعطى تعليمات لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد، الاربعاء، بزيارة ألمانيا لإيجاد «أجوبة عملية» للمشاكل والتعقيدات المرتبطة بتحديد هوية وإحصاء المهاجرين المغاربة، وضمان ترحيلهم إلى وطنهم. واعتبر أن «الشروط نضجت» من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين للمستوى الجيد حالياً، إلى مستوى آخر أكثر تطوراً، خصوصا أن هناك في الأفق إمكانية شراكة استراتيجية حقيقية. وقال بن شماش إنه اقترح على المسؤول الألماني إطلاق حوار برلماني مغربي – ألماني، وأبلغه الأخير التزامه بنقل المقترح لأعضاء برلمان بلاده.

وقال رئيس مجلس البندسرات الألماني «ستانيسلاو ريدي تيليش»، خلال المؤتمر الصحافي، إن بلاده تعتبر المغرب شريكاً مهماً، على اعتبار إطلاقه لمجموعة من الإصلاحات، فضلا عن استقراره، حيث يمثل نموذجاً في المنطقة.

واعتبر أن زيارته للمغرب تأتي في سياق التعاون على طريق بناء شراكة استراتيجية.

وأضاف أن هذا التعاون لا يقتصر على موضوع الهجرة، بل بحث فرص تطوير التعاون الاقتصادي، خصوصاً أن المغرب نموذج للكثير من البلدان، لا سيما في قطاع الطاقات المتجددة، وحماية البيئة، وهذا يشكل مجالاً لتعزيز التعاون بين البلدين.

ولفت إلى أن المغرب يشكل بوابة للقارة الأفريقية، خصوصاً لاحتواء الهجرة من أفريقيا، والانخراط في الإصلاحات بهذه البلدان، وإعطاء مواطنيها فرص لتحقيق الاستقرار والرفع من المستوى المعيشي. وأعلن المغرب، الأربعاء، عزمه التسريع في إعادة ترحيل مواطنيه المقيمين بصفة غير قانونية في ألمانيا. وحسب بيان، صادر عن الديوان الملكي المغربي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فإن القرار جاء خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقال البيان إن ميركل، قبلت دعوة العاهل المغربي لزيارة رسمية للبلاد مطلع العام المقبل.

وأضاف أن الاتصال جرى خلاله التباحث بشأن سياسة الهجرة حيث أكد الملك محمد السادس على أن بلاده «التزمت بترشيد وعقلنة تدبير تدفقات الهجرة». وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس «أعطى تعليماته لوزير الداخلية (محمد حصاد) للقيام، إلى جانب فريق من الخبراء من وزارة الداخلية، بزيارة إلى ألمانيا (لم يحدد موعدها)، بغرض تسريع تحديد هوية وإعادة ترحيل المواطنين المغاربة المعنيين بهذه العملية (إلى البلاد)».

وحسب وسائل إعلام ألمانية، فقد ارتفع عدد المغاربة المقيمين بصورة غير قانونية في ألمانيا، من 368 في حزيران / يونيو عام 2015 إلى 2896 مطلع العام الجاري.

«الاناضول»