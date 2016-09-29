﻿العراقيون يتجهون نحو البنوك الإيرانية لإيداع أموالهم

بغداد – القدس العربي: قال خبراء ماليون عراقيون ان البنوك الإيرانية نجحت في جذب اموال عراقية أودعها أصحابها فيهتا هربا من فوضى الإدارة المالية في العراق، وكذلك بفضل تشجيع جهات صديقة لإيران العراقيين على ايداع اموالهم في بنوكها.

وفال الخبير الاقتصادي عادل العزاوي لـ»القدس العربي» ان ظاهرة اخراج الاموال العراقية واستثمارها في البنوك الإيرانية اخذت بالتصاعد في الآونة الأخيرة ، وذلك نظرا لنسبة الفائدة العالية على الودائع التي تقدمها البنوك الإيرانية والتي تصل الى 15 في المئة أحيانا، وهي أعلى من أية فائدة تقدم في البنوك العراقية.

واكد العزاوي ان عزوف العراقيين عن الايداع في المصارف العراقية يعود لاسباب كثيرة منها سوء ادارة المصارف وانعدام الثقة بعملها، وخاصة بعد اعلان العديد منها الإفلاس او تعرضها للاحتيال ونهب أموالها، إضافة الى التعقيدات الإدارية التي تحفل بها المصارف وانتشار الفساد فيها.

كما ذكر من بين الأسباب ان العديد من المصارف العراقية تمتنع منذ فترة عن إعادة مدخرات المواطنين المالية المودعة لديها بحجة انعدام السيولة.

بدورها ، حذرت الدكتورة سهام كامل، الخبيرة في «مركز دراسات السوق» في حديث لـ»القدس العربي» من خطورة خروج الأموال العراقية من المصارف الوطنية واستثمارها في البنوك الأجنبية، على الاقتصاد العراقي وحركة السوق الاقتصادية.

واكدت الدكتورة على ضرورة تحرك الجهات المالية المتخصصة الرسمية والخاصة، لاقامة الندوات والفعاليات لدراسة أسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها والحد من آثارها المدمرة على الاقتصاد العراقي، وخاصة في هذه الظروف المالية الحرجة التي يمر بها البلد التي هو في امس الحاجة الى الاموال في الاستثمار وتحريك السوق وتنفيذ التزامات الحكومة.

ونوهت كامل الى ان احد اسباب الظاهرة هو أخطاء البنوك العراقية وفشلها في ادارة العملية المالية لديها، ما افقد الناس ثقتهم بالنظام المصرفي الوطني ودفعهم الى سحب اموالهم منها والاحتفاظ بها في بيوتهم او لدى المصارف الاجنبية، محملة الحكومة مسؤولية عدم متابعة المصارف ومراقبة وضبط أعمالها.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب طالبت بإعادة النظر في عمل المصارف العراقية والسياسة المصرفية، على ضوء هروب رؤوس الأموال العراقية الى دول الجوار، واعتبرت ذلك ذلك خطرا يهدد الاقتصاد العراقي وحركة السوق والعملة الوطنية. كما دعت الى وضع حلول سريعة لإعادة الثقة بالمصارف الوطنية وتفعيل القطاع المالي والمصرفي للقضاء على الربا وغسيل الأموال والتحايل.

وذكرت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية النيابية، في حديث إلى وكالة (المدى برس)، إن «فقدان الثقة بالمصارف العراقية، بعد إفلاس العديد منها وعدم إعادتها أموال المودعين، اضطر الكثير من أصحاب الأموال إلى اللجوء إلى المصارف الإيرانية».

وحذرت التميمي من أن «خروج الأموال العراقية إلى دول الجوار تشكل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة أن البلد يمر بضائقة مالية»، عازية اسباب لجوء العراقيين الى إخراج أموالهم لدول الجوار واضطرار الحكومة للاقتراض من البنك الدولي الى «فشل السياسة المصرفية وعدم اعتمادها على المعايير الدولية، وعدم مراقبة البنك المركزي لعمل المصارف».

وكانت رابطة المصارف الخاصة أكدت في مارس/اذار الماضي أن العراق يعاني شحا في السيولة النقدية بسبب انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى سوء إدارة الأموال.

من جهة أخرى قال مصادر في شركات صيرفة انه يجري تحويل الاموال من العراق الى إيران دون الخضوع للرقابة المالية العراقية. واكد صاحب شركة صرافة وتحويل اموال في بغداد لـ»القدس العربي» طلب عدم ذكر اسمه، ان جهازا إيرانيا يسمى «خوان» لتحويل الاموال ينتشر في اسواق ومحلات الصيرفة في النجف وكربلاء ويقوم بتحويل أي مبالغ من العراق الى إيران بسهولة، منوها الى ان هذه الأجهزة غير مسجلة لدى الجهات الرسمية العراقية ولا تخضع لرقابتها او متابعتها.