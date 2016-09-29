﻿محللون: هبوط العائدات النفطية أجبر السعودية على قبول اتفاق في «أوبك» تضمن تنازلا لصالح إيران

الرياض – عواصم – وكالات: يرجح محللون ان يكون الضغط الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، قد دفع السعودية للمضي في اتفاق مفاجىء لخفض الإنتاج بين اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، الا ان المملكة تبقى مصممة على الحفاظ على حصتها من السوق.

ومنذ بدء تراجع أسعار النفط منتصف عام 2014، رفضت السعودية، اكبر مصدر للنفط عالميا، اي محاولات لخفض إنتاج «أوبك»، مفضلة الاحتفاظ بحصتها الريادية في السوق على حساب إنعاش الأسعار.

الا ان موقف الرياض كان اكثر ليونة خلال اجتماع غير رسمي للمنظمة في الجزائر أمس الأول، ما ساهم في التوصل الى اتفاق بين دول «أوبك» على خفض الإنتاج بمئات آلاف البراميل يوميا.

ومن الأسباب التي دفعت السعودية لرفض خفض إنتاجها في السابق، زيادة خصمها الاقليمي إيران تدريجيا في إنتاجه منذ مطلع السنة الجارية، إثر رفع عقوبات اقتصادية دولية عنها.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيتراجع إنتاج «أوبك» الى ما بين 32.5 مليون برميل يوميا و33 مليونا، بدل من مستوى 33.47 مليون برميل يوميا المسجل في آب/اغسطس. ويعفي الاتفاق إيران من الخفض، علما ان الجمهورية الإسلامية تسعى للعودة الى مستويات إنتاجها في مراحل ما قبل العقوبات، والذي كان يناهز أ،ربعة ملايين برميل يوميا.

وتقف إيران والسعودية على طرفي نقيض في نزاعات المنطقة لاسيما في سوريا واليمن. كما ان علاقاتهما الدبلوماسية مقطوعة منذ مطلع 2016.

ويقول الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي «لا شك ان السعودية تشعر بالتأثير الاقتصادي لعائدات النفط المنخفضة والتي تضاف اليها كلفة الحرب في اليمن والتوترات الاقليمية».

يضيف «لكن من خلال تسهيل الاتفاق، سجلت السعودية نقطة سياسية مهمة. اظهرت انها لا تزال تمسك بزمام أوبك. اعادت تثبيت قيادتها».

ويشير الى ان التنازلات السعودية لم تقتصر على إيران، بل طالت ايضا نيجيريا وليبيا اللتين لن يشملهما خفض الإنتاج كذلك.وكانت السعودية المنتج الوحيد في «أوبك» الذي يتمتع بهامش إضافي من الإنتاج، يتيح لها زيادة كمياتها وخفضها للتأثير على السوق. إلا ان المملكة تخلت عن هذا الامتياز منذ 2014، وركزت على حماية حصتها من السوق في ظل منافسة شرسة من منتجين خارج المنظمة.

وفي ظل عدم تمكن «أوبك» من التوصل الى مخرج لإعادة رفع الأسعار، وتنامي حصة الدول غير المنضوية فيها من سوق النفط (وصلت لزهاء 60 في المئة)، بدأت الاسئلة تطرح عن جدوى استمرار «أوبك».

ويقول غريغ ماكينا، كبير استراتيجيي الاسواق في شركة «اكسي ترايدر» ان «العديد من اعضاء أوبك يعانون اقتصاديا من الأسعار المنخفضة. اقتصاداتهم متباطئة او منكمشة، ويواجهون مشكلات في الميزانية». ويضيف «يبدو ان الحافز المالي تفوق على السياسات الداخلية لأوبك».

من جهتها، اعتبرت شركة «كابيتال ايكونوميكس»، ومقرها لندن، ان من الاسباب المرحجة للاتفاق «شعور السعودية بالحاجة للتوصل الى اي اتفاق (…) لاعادة تعويم مصداقية أوبك».

ورأت ان صانعي السياسات السعودية «كانوا قلقين بشكل متزايد من تأثير التقشف المالي على اقتصادهم».

وبعدما وصلت الى مستويات تتجاوز المئة دولار للبرميل منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط الى ما دون الثلاثين دولارا للبرميل مطلع 2016، قبل ان تستعيد بعضا من عافيتها خلال الاشهر الماضية.

وأثر هذا الانخفاض بشكل سلبي على إيرادات الدول النفطية. وأعلنت السعودية العام الماضي تسجيل عجز قياسي في ميزانيتها بلغ 98 مليار دولار، ما اضطرها لاتخاذ خطوات تقشف وتقليص النفقات.

ويرى جيفري هالي، كبير محللي الاسواق في شركة «اواندا» ان السعودية قد تكون «اعادت تقييم سياستها النفطية (السابقة القاضية) بضخ كميات كبيرة في الاسواق لإخراج النفط الصخري الأمريكي» منها، الا ان الضغط على ميزانيتها «بلغ بشكل واضح الحد الاقصى».

وفي حين يعتبر هالي ان الخطوة السعودية تعكس «تغييرا جذريا» في مقاربة الرياض النفطية، بدا محللون آخرون اكثر حذرا. فقد اعتبرت «كابيتال ايكونوميكس» انه من غير المرجح ان «يغير الاتفاق قواعد اللعبة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حتى وان كانت هي ستتحمل الجزء الاكبر من خفض الإنتاج».

واضافت «الاتفاق يظهر ان السلطات السعودية عدلت بشكل بسيط من موقعها المعارض، في اتجاه عمل منسق في السوق النفطية (…) لكننا نبقي على رؤيتنا القائلة بان المملكة ستواصل تقبل أسعار نفط منخفضة نسبيا، وتمضي في اعتماد سياسة مالية تقشفية».

وقال مصدر في القطاع النفطي انه من المبكر الحكم على مدى التغيير في السياسة النفطية السعودية، مشيرا الى ان العوامل الاقتصادية الداخلية «قد تكون قوة دفع» خلف تعديلات محتملة. ويعتبر سبنسر ولش، كبير المستشارين لدى «آي.اس.اتش.للطاقة» ان التغيير السعودي لم يكن بارزا، بل ان مسؤولي المملكة «قالوا لفترة انهم مستعدون للاتفاق في حال التزم الآخرون. يبدو ان الآخرين وافقوا».

قرار تاريخي ام حفظ لماء الوجه

مع ان اتفاق دول «أوبك» على خفض إنتاج النفط أدى الى قفزة في الأسعار، لكن المحللين يتساءلون عن اثره الحقيقي على الاسواق والاقتصاد.

فقد علق جون بلاسار» مدير البحوث عند شركة «ميرابو سيكيوريتي» بالقول ان «وضع البلدان بالتالي خلافاتهما جانبا بسبب ضغط تدني أسعار الخام على مالية العديد من اعضاء أوبك». وأشار محللو بنك «مورغان ستانلي» الاستثماري الأمريكي الى ان خفض الإنتاج كان سيحصل في كل الأحوال، وقالوا « الإنتاج السعودي ينقص كل عام في الفترة ذاتها، والخفض المقترح لا يزيد الا قليلا عن الخفض المسجل في 2015».

وإذا كانتأ النفط شهدت ارتفاعا كبيرا مساء الأربعاء فقد عادت واستقرت الخميس في انتظار معرفة تفاصيل الاتفاق.

ولن يتم تفعيل الاتفاق فورا، لذلك فان أنظار الأسواق تتجه الان الى اجتماع «أوبك» في فيينا نهاية نوفمبر لمعرفة ما سيتم اتخاذه من قرارات.

كما سيكون على اعضاء المنظمة التي تنتج فقط 40 في المئة من الإنتاج العالمي من النفط، ايضا ان تعول على باقي منتجي النفط من خارجها.

وقال مايكل هيوسون» المحلل لدى «سي.ام.سي.ماركتس» انه «سيتعين اقناع دول مثل روسيا التي لم تشارك في الاجتماع، بالانضمام الى الاتفاق. وانا ارجو لهم حظا سعيدا».

وإزاء الشكوك التي تحيط الاتفاق، يجد المحللون صعوبة في تحديد اثر الاتفاق على باقي قطاعات الاقتصاد.

وحتى لو تم تفعيل الاتفاق واستقر الإنتاج العالمي، فانه يبقى مرتفعا جدا. وقال جون بلاسار «مستوى الإنتاج المعلن هو 32.5 مليون برميل يوميا لا يقل الا بـ1.2مليون برميل يوميا عن المستوى القياسي للإنتاج في آب/اغسطس 2016».

ووفق «مورغان ستانلي» فان الخفض المعلن لن يتيح العودة الى التوازن بين العرض والطلب مع بداية 2017. وقال محللو «باركليز» انه «حال انتهاء الاجتماع، احتج وزير النفط العراقي على تقديرات إنتاج أوبك. وهو مؤشر اول على توترات بشان معرفة من سيخفض إنتاجه؟ وباية كمية؟».

تمرد العراق يظهر هشاشة الإتفاق

لسنوات عديدة هيمنت الخلافات بين السعودية وغريمتها إيران على المناقشات في قاعة المؤتمرات في المنظمة.

لكن ما إن تمكن الطرفان من التوصل إلى حل وسط نادر أمس الأول، حتى بزغت قوة كبرى ثالثة في «أوبك.».

فقد تجاوز العراق إيران ليصبح ثاني أكبر منتج للخام في التكتل منذ أعوام عديدة، إلا أنه ظل بعيدا عن الأضواء داخل المنظمة. وأخيرا جعلت بغداد الجميع يشعرون بحضورها، وما فعلته لم يسعد لا السعودية ولا إيران.

فقد أبلغ وزير النفط العراقي الجديد جبار علي اللعيبي نظيريه السعودي خالد الفالح والإيراني بيجن زنغنة في لقاء مغلق في الجزائر بأنه «اجتماع لجميع وزراء أوبك»، وليس لوزيرين، حسب ما قاله مصدر مطلع.

وأضاف اللعيبي أنه لا يحبذ فكرة وضع سقف للإنتاج مجددا عند 32.5 مليون برميل يوميا بحسب مصادر في المنظمة.

وأبلغ اللعيبي الاجتماع بأن سقف الإنتاج الجديد ليس مناسبا لبغداد نظرا لأن «أوبك» لم تقدر إنتاج العراق حق قدره بعد أن قفز في السنوات الأخيرة.

وقالت مصادر إن ذلك أعقبته حالة من الارتباك واختارت أوبك بعد مناقشات فرض سقف للإنتاج في نطاق 32.5-33 مليون برميل يوميا، وهو قرار انتقده كثير من المحللين باعتباره ضعيفا وغير ملزم. ويبلغ إنتاج أوبك حاليا 33.24 مليون برميل يوميا.

وخرج الوزراء ومن بينهم الفالح وزنغنه من الاجتماع تعلو وجوههم البسمة مشيدين بأول اتفاق لأوبك لخفض الإنتاج منذ 2008، إلا أن اللعيبي دعا لعقد للقاء صحافي منفصل ليشكو فيه من تقديرات «أوبك» لإنتاج العراق.

وقال للصحافيين إن تلك الأرقام لا تعبر عن الإنتاج الفعلي لبلاده، وإذا لم تتغير بحلول نوفمبر فلن يقبل العراق بذلك، وسيطالب بحلول بديلة.

وذهب اللعيبي إلى أبعد من ذلك وطلب من صحافي من (أرغوس ميديا) – التي تستخدم أوبك بياناتها ضمن مصادر أخرى لحساب إنتاج الدول – أن يكشف عن المصادر التي تحصل منها (أرغوس) على تقديراتها.

وقال ان مصادر (أرغوس) غير مقبولة، وإذا كان هناك اختلاف عن بيانات الحكومة فلن نسمح لـ»أرغوس) بالعمل في العراق.

ويظهر تمرد اللعيبي هشاشة اتفاق «أوبك».

فمن الآن وحتى نوفمبر عندما تعقد المنظمة اجتماعها الرسمي يتعين عليها أن تتغلب على عقبات كبيرة للتوافق على قرار ملزم.

ومن بين ذلك تحديد بعض الملامح على الأقل لحصة كل دولة للتأكد من قيام الأعضاء بالحد من فائض المعروض العالمي.

وحقق العراق زيادة كبيرة في الإنتاج في السنوات الماضية وطلب من الشركات النفطية الكبرى مزيدا من الإنتاج ليتجاوز خمسة ملايين برميل يوميا من 4.7 مليون برميل حاليا.

وقال مصدر في أوبك «الاتفاق يكاد يكون مهزلة.»

ويعتقد مايكل ويتنر رئيس البحوث لدى سوسيتيه جنرال أن القرار يظهر أن السعودية تتخلى عن السماح لقوى السوق بإدارة الإمدادات.

وقال «سننتظر لنرى الكمية الفعلية من البراميل التي ستخرج من السوق. بالنسبة لي..تتمثل أهمية الأمر في أنهم جلسوا في غرفة واحدة واتخذوا قرارا».