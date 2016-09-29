﻿«إيني» الإيطالية تتفق مع مصر على استراتيجية لمشروعات طاقة متجددة

ميلانو – رويترز: قالت «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة أمس الخميس انها اتفقت على استراتيجية مشتركة مع مصر لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة هناك.

يتعلق المشروع الأول بناء محطة طاقة شمسية في سيناء بقدرة 50 ميغاوات. ومن المتوقع بدء البناء في الأسبوع المقبل على أن ينتهي في نهاية عام 2017.المشروع جزء من اتجاه إيني نحو الطاقة النظيفة بهدف تشغيل 420 ميغاوات معظمها عن طريق الطاقة الشمسية بحلول 2022.

وتملك «إيني» حقل الغاز المصري الضخم «ظهر» المتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام المقبل. وهي تنتج حاليا نحو 210 آلاف برميل من المكافئ النفطي يوميا في مصر.