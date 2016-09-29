﻿«بيجو ستروين» الفرنسية تستهدف بيع 150 ألف سيارة في إيران خلال ستة أشهر

باريس – رويترز: قالت «بيجو ستروين» انها تخطط لبيع أكثر من 150 ألف سيارة بيجو في إيران في النصف الثاني من العام الحالي، مع سعى شركة السيارات الفرنسية لاستعادة مكانتها الرائدة التي كانت تحظى بها هناك.

وعلقت «بيجو»، أكبر بائع سيارات أوروبي في إيران ما قبل العقوبات، المبيعات في 2012، عندما تقرر تمديد المقاطعة الغربية لطهران بسبب برنامجها النووي لتشمل قطاع صناعة السيارات. وتم رفع معظم العقوبات في يناير/كانون الثاني.

وبلغت مبيعات الشركة الفرنسية 458 ألف سيارة سنويا قبل انسحابها لتشكل نحو 30 في المئة من السوق الإيرانية، لكنها تواجه الآن منافسة حادة من شركات صناعة السيارات الصينية، التى تمكنت من استقطاب المزيد من المشاريع خلال سنوات العقوبات، وكذلك من منافسيها الغربيين مثل «رينو نيسان»التى عادت إلى إيران بطرز جديدة.

وقال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة «بيجو ستروين»، للصحافيين خلال معرض باريس للسيارات ان وزير الصناعة الإيراني، محمد رضا نعمت زاده» سيزور مركز أبحاث فيليزي التابع للشركة قرب باريس لمناقشة التعاون مع الشركة.

وقال تافاريس الذى يزور إيران الأسبوع المقبل «هذه انطلاقة لتنفيذ الصفقات التى وقعناها» . ويرغب تافاريس في بيع 300 ألف سيارة بيجو في إيران خلال 2017.

ووقعت الشركة التى تتخذ من باريس مقرا اتفاقا إطاريا مع نظيرتها «سايبا» الإيرانية لاستثمار 300 مليون يورو (337 مليون دولار) لتطوير وإنتاج ثلاثة طرز من «ستروين» عبر مشروع مشترك جديد.

يأتي الاتفاق مع «سابيا» – شريك «ستروين» منذ 1966 – عقب توقيع اتفاق لمشروع مشترك فى يوني/حزيران بين «بيجو» و»إيران خودرو» المملوكة للدولة.