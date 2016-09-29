﻿معرض للوظائف في السعودية يستهدف النساء في سوق العمل

الرياض – رويترز: داخل قاعة للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض تتجول مئات الشابات اللائي ترتدين العباءات السوداء التقليدية من كشك إلى كشك، ويتحدثن إلى ممثلي الشركات حول فرص العمل المحتملة.

إنه معرض «غلوورك» المهني. وهو مناسبة تقام بهدف التوظيف وتستهدف النساء تحديدا في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى مساعدتهن في البحث عن وظائف.

ويجتذب المعرض في عامه الرابع أعدادا من المشاركين والمشاركات أكثر من أي وقت مضى، سواء من حيث عدد الباحثيات عن عمل وكذلك شركات القطاع الخاص والجهات الراعية.

ويقول كثير من الشباب السعوديين انهم يجدون صعوبة في العثور على وظائف في بلد، غالبا ما تفضل الشركات الخاصة فيه توظيف الأجانب الأقل راتبا والذين غالبا ما يكونون أكثر خبرة. ومع ذلك فقد دفعت الحكومة بإصلاحات عمالية واسعة في السنوات الأخيرة تهدف إلى إدخال المزيد من السعوديين وخاصة النساء إلى سوق العمل.

وقال مدير إحدى الشركات المشاركة في المعرض ان المعرض أعطاه الفرصة للتواصل مع الكثير من النساء الموهوبات الحريصات على العمل.

وقال محمد الغريبي، مدير التشغيل في شركة «أعالي» لتنظيم المؤتمرات «لقينا (وجدنا) فرصه في غلوورك بالفعل بأننا نبحث عن الأشخاص الذين لديهم مهارات (بالإنكليزية) ومهارات عالية وليس مجرد لديه خبرة أو عندهم شهادة.. ناس عندهم طموح ورغبة فعلا أن يحققوا طموحات وانجازات لهم.»

ويتماشى الهدف من معرض «غلوورك» المهني مع توجه السعودية على المدى الطويل لإتاحة المزيد من الفرص للنساء، لاسيما في القطاع الخاص، في إطار حملة ترعاها الحكومة وتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.

وتهدف «رؤية السعودية 2030»، التي أعلنها ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في أبريل/نيسان، إلى خفض معدل البطالة من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة بحلول عام 2030، وزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة.

وقال خالد الخضير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «غلو غروب» التي تدير مجموعة من الشركات الإعلانية بما في ذلك «غلوورك» ان المنظمة وفرت الآلاف من فرص العمل للمرأة السعودية.

وأوضح « طبعا المجتمع السعودي الآن تغير بشكل كبير .. الآن هناك تقبل كبير لعمل المرأة، وأساسا هناك فائدة لكل أسره ان تشتغل المرأة، خاصة في وضع الاقتصاد العالمي».

وأضاف ان كل الشركات تقريبا وضعت في استراتيجياتها السَعوَدَة وتوظيف المرأة، موضحا أن هدف شركته هو المساهمة في تحقيق «رؤية 2030» بأن تشغل المرأة 30 في المئة من الوظائف في القطاع الخاص.

وتمثل النساء الحاصلات على شهادات جامعية اللاتي تتزايد أعدادهن أكبر مجموعة من طالبي العمل في السعودية. وعلى مدى العقد الماضي تخرج نحو 500 ألف امرأة من الجامعة سنويا مقارنة بنحو 300 ألف رجل.

ويقول الخضير إن نحو 80 شركة ومنظمة شاركت في المعرض هذا العام موفرة أكثر من 3000 فرصة عمل. وقالت امرأة سعودية وهي طالبة تبحث عن وظيفة وتدعى شهد انها جاءت إلى المعرض للبحث عن وظيفة في الفترة المسائية لأنها طالبة منتظمة في جامعة الإمام.

وقال عبد الكريم النجيدي، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية، ان عدد النساء في سوق العمل السعودي في ازدياد.

وأوضح «تم توظيف ودعم توظيف أكثر من 72 ألف سيدة في القطاع الخاص في 2014 .. في 2015 تجاوز الرقم 100 ألف ولله الحمد حتى الآن الرقم وصل إلى 48 ألف فقط في الـ8 أشهر الأولى في 2016 فلو راجعنا هذه الأرقام نجد أن توجه القطاع الخاص الآن لتوظيف المرأة أصبح أكبر .»

وعلى الرغم من زيادة المشاركة في مناسبات التوظيف التي تستهدف المرأة مثل «غلوورك»، لا تزال قوة العمل في السعودية يهيمن عليها الرجال، وهو ما اتضح من خلال المتحدثين الرئيسيين في المعرض وغالبيتهم من الرجال.

وفي حين أن العائلة السعودية المالكة ترتبط بعلاقة وثيقة مع رجال الدين الوهابيين المؤثرين والمحافظين بشدة، فقد دفعت الحكومة بحذر من أجل مزيد من الإصلاحات التي تعطي المرأة المزيد من الحقوق.